ننشر أسماء المعينين فى الغرفة التجارية بمحافظة دمياط

أعلن وزير التجارة والصناعة ، عن أسماء المعينين في مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة دمياط ، وهم محمد أحمد محمد الزيني رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية السابق، محمد صلاح الدين دعدور، نادر أحمد الداجن، على السيد كيوان، محمد عثمان الحبشي، حسن جلال شنشن، عمرو محمد المكاوي نجيد، ومحمد محمد مصطفى موسى.

كما سبق، وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية في محافظة دمياط، عن أسماء الفائزين في انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية في دمياط، حيث فاز كلا من أحمد أبو شامة بـ1478 صوتًا، سلامة الجحر بـ1420 صوتًا، ومحمد فايد بـ1410 أصوات، وأيمن رخا بـ1407 أصوات، ووسام عبد القادر بـ1357 أصوات، وسمير شطا بـ1304 أصوات، ومسعد الرداد بـ1291 صوتًا، والسيد شعير بـ1244 صوتًا.

وتنافس في الانتخابات ١٥ مرشحًا بالنظام الفردي في تحالفات، حيث أن هناك قائمتين متنافسين هم قائمة الغرفة التجارية وقائمة التغيير.

وسبق أن تم تقديم ثلاثة طعون على ثلاثة مرشحين هم محمد عبد اللطيف فايد، وأيمن يوسف رخا، والسيد شعير، وتم رفض كافة الطعون لينطلق ماراثون الانتخابات كاملًا دون استبعاد أيًا من المرشحين.

يذكر أنه بلغ عدد المرشحين 15 مرشحًا لاختيار عدد 8 أعضاء لعضويه مجلس الإدارة، وهم سلامة مسعد التابعي الجحر، أحمد عبده أحمد أبو شامة، أحمد عنتر محمد العطوي، أشرف محمد محمود الحواوشي، السيد عبد الحميد على شعير، السيد محمد دياب عبد العال، وأيمن يوسف فتحي رخا، حسن الدسوقي حسن البديويهي، سامح أحمد عثمان زناتي، سمير شوقي أحمد شطا، محمد عبد اللطيف حسن فايد، محمد محمد سمير رضا زقطة، مسعد السيد التابعي الرداد، وائل على حسن المبشر، وسام أحمد عبد القادر أبو العنين.