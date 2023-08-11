الجمعة 11 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ننشر أسماء المعينين فى الغرفة التجارية بمحافظة دمياط

محافظ دمياط
محافظ دمياط

أعلن وزير التجارة والصناعة ، عن أسماء المعينين في مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة دمياط ، وهم محمد أحمد محمد الزيني رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية السابق، محمد صلاح الدين دعدور، نادر أحمد الداجن، على السيد كيوان، محمد عثمان الحبشي، حسن جلال شنشن، عمرو محمد المكاوي نجيد، ومحمد محمد مصطفى موسى.

كما سبق، وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية في محافظة دمياط، عن أسماء الفائزين في انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية في دمياط، حيث فاز كلا من أحمد أبو شامة بـ1478 صوتًا، سلامة الجحر بـ1420 صوتًا، ومحمد فايد بـ1410 أصوات، وأيمن رخا بـ1407 أصوات، ووسام عبد القادر بـ1357 أصوات، وسمير شطا بـ1304 أصوات، ومسعد الرداد بـ1291 صوتًا، والسيد شعير بـ1244 صوتًا.

وتنافس في الانتخابات ١٥ مرشحًا بالنظام الفردي في تحالفات، حيث أن هناك قائمتين متنافسين هم قائمة الغرفة التجارية وقائمة التغيير.

وسبق أن تم تقديم ثلاثة طعون على ثلاثة مرشحين هم محمد عبد اللطيف فايد، وأيمن يوسف رخا، والسيد شعير، وتم رفض كافة الطعون لينطلق ماراثون الانتخابات كاملًا دون استبعاد أيًا من المرشحين.

يذكر أنه بلغ عدد المرشحين  15 مرشحًا لاختيار عدد 8 أعضاء لعضويه مجلس الإدارة، وهم سلامة مسعد  التابعي الجحر، أحمد عبده أحمد  أبو شامة، أحمد عنتر محمد العطوي، أشرف محمد محمود الحواوشي، السيد عبد الحميد على شعير، السيد محمد دياب عبد العال، وأيمن يوسف فتحي رخا، حسن الدسوقي حسن البديويهي، سامح أحمد عثمان زناتي، سمير شوقي أحمد شطا، محمد عبد اللطيف حسن فايد، محمد محمد سمير رضا زقطة، مسعد السيد التابعي الرداد، وائل على حسن المبشر، وسام أحمد عبد القادر أبو العنين.

الأسماء
الأسماء
محافظ دمياط محافظة دمياط الغرفة التجارية أحداث دمياط دمياط

الأكثر قراءة

مختار نوح لـ"الشاهد": التكفير والهجرة جماعة "بداعية" وصاحبة تخاريف لأقصى درجة

فى ذكرى رحيله.. سبب وفاة نور الشريف فى عمر الـ69 عامًا

مختار نوح لـ"الشاهد": تنظيم 79 قتلوا أحد الضباط واعتذر لهم الرئيس السادات

كارول سماحة عن مشاركتها فى العلمين الجديدة: كل شىء رائع ومنظم

بينهم بريطانى.. مقتل 5 أشخاص خلال إضراب وسائل النقل بجنوب إفريقيا

ننشر أسماء المعينين فى الغرفة التجارية بمحافظة دمياط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

«نقابة النشالين تهنئ جلالة الملك ومفاجأة صادمة لأصحاب الفضيلة!»

د. محمد عفيفي

البابا شنودة

وائل لطفي

ممنوع الأحلام الكبرى

ماجد حبته

سيجارتان لكل مواطن!

أسماء محفوظ

الثوابت بين الماضى والحاضر

سيد الابنودى

مستقبل الهيدروجين الأخضر فى مصر يبدو مشرقًا

محاسن السنوسي

هبات صيف ساخن محملة بنسمات العلمين

أحمد الصغير

أحوال أبناء المحروسة بالأرقام والبيانات وأوهام ممارسة الديمقراطية!

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟