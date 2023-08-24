الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"بتر في ساقه".. إصابة شاب سقط أسفل قطار بالعياط فى الجيزة

قطار
قطار

شهد مركز العياط بمحافظة الجيزة سقوط شاب أسفل قطار بالعياط، مما أسفر عن إصابته، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 

كان قد ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد إصابة شاب فى حادث قطار بالعياط، بإجراء التحريات تبين أن شابا اختل توازنه، وسقط أسفل قطار، ليصاب ببتر بساقه، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والاستماع لأقوال شهود عيان، وتحرر المحضر اللازم، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

العياط قطار الجيزة النيابة النجدة

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