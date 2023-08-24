"بتر في ساقه".. إصابة شاب سقط أسفل قطار بالعياط فى الجيزة

شهد مركز العياط بمحافظة الجيزة سقوط شاب أسفل قطار بالعياط، مما أسفر عن إصابته، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

كان قد ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد إصابة شاب فى حادث قطار بالعياط، بإجراء التحريات تبين أن شابا اختل توازنه، وسقط أسفل قطار، ليصاب ببتر بساقه، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والاستماع لأقوال شهود عيان، وتحرر المحضر اللازم، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.