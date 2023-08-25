الأجندة الأسبوعية للفعاليات الثقافية والفنية بقطاع صندوق التنمية الثقافية

أعلن صندوق التنمية الثقافية، عن الأجندة الأسبوعية للفعاليات الثقافية والفنية بالصندوق خلال خلال الفترة من غدًا الموافق 25 أغسطس إلى 31 أغسطس 2023، كالتالي.

الجمعة 25 أغسطس

قصر الأمير طاز

ينظم القصر حفل ثنائي العود غسان ودينا- سعر التذكرة 230جنيه

مركز قبة الغوري

يقام حفل فرقة "صول" بقيادة الفنانة د. سماح أسماعيل - سعر التذكرة 90 جنيه - 8م .

السبت 26 أغسطس

قصر الأمير طاز

تقام ندوة الكتابات على العمائر الأثرية مع الباحث أ.يوسف أسامة، بالتعاون مع بيت المعمار المصري- الساعة 5م .

مركز جمال عبد الناصر الثقافي بالإسكندرية

عرض مسرحية "بيت العز" إشراف محمد نجله- أيمن الليثي- أسامة الهواري- 6م

الأحد 27 أغسطس

في قصر الأمير طاز، حفل لفرقة "تخت السلم" - سعر التذكرة 65جنيه

وفي متحف نجيب محفوظ، يقام افتتاح معرض "فى حب نجيب محفوظ" لفناني الكاريكاتير للاحتفاء بذكرى الأديب الكبير نجيب محفوظ بالتعاون مع الجمعية المصرية- 2ظ

الإثنين 28 أغسطس

سينما الهناجر

عروض أفلام البحر المتوسط -6 م

الخميس 31 أغسطس

بيت الغناء العربي

- حفل لفرقة "سلطنة"- سعر التذكرة 65 جنيه– 8م.

مركز قبة الغوري

حفل لفرقة "فلامنكا"- سعر التذكرة 90جنيه- 8م.

مركز الحرية بالإسكندرية

بالتعاون مع جمعية الصحافة لتنمية المجتمع حفل ملتقى المشاهير الدورة الثانية .. للاحتفال بالذكرى المئوية لرحيل فنان الشعب سيد دروريش- 5م

الورش الفنية

قصـر الأمير طاز

السبت أسبوعيًا: يقام ملتقى المبدع الصغير "بيت الحياة" أ.د. عادل بدر- 11ص بالفن نرتقي نشاط تأهيلي وتثقيفي لذوى القدرات الخاصة إشراف أ. فاطمة حسن وأ.شهد مصطفى-12ظ.

ورشة طباعة وصباغة أ.بسنت عاشور-2 ظ

السبت والثلاثاء من كل أسبوع: ورشة مدرسة الإنشاد الديني للمنشد محمود التهامي -1ظ.

السبت والأربعاء من كل أسبوع: ورشة كورال - إشراف أ/هبة رمضان -4م.

الإثنين من كل أسبوع: ورشة فن الكاريكاتير إشراف فنان الكاريكاتير والرسوم المتحركة أ/ خالد المرصفي – 12ظ.

مركز الإبداع الفني

مدرسة الرقص: الأحد والثلاثاء والخميس :اختبارات مدرسة الرقص الحديث- إشراف الفنان/ مناضل عنتر - من 6: 9م

بيت العيني

السبت أسبوعيًا:-ورشة كورال أ. أنغام مصطفي - 11ص

ورشة إيقاع أ. مصطفي بيومي– 12 ظ

ورشة مسرح – أ.فاطمة عادل – 1ظ

الإثنين أسبوعيًا: -ورشة أحوال للفلكلور –أ.كريم سيد-1ظ

ورشة تعليم العزف "يالاموسيقي" أ.هبة الله بهاء – 2ظ

الأربعاء أسبوعيًا:-ورشة فنون تشكيلية أ.دعاء فتحي – 12ظ

ورشة أشغال فنية، أ.هالة أنور – 11ظ

الأحد والإثنين أسبوعيًا: فنون وإتيكيت للصغار (عالمي الجديد)، أ. ميار أحمد – 12ظ

الأحد والأربعاء أسبوعيًا: ورشة تعليم فنون استعراضية للصغار أ. عبد الرحمن حسين-1ظ

بيت العود العربي

السبت من كل أسبوع :

تدريس النظريات الموسيقية للمتقدمين إشراف د/ مروة عمرو عبدالمنعم - 3م.

تدريس الصولفيج للمبتدئين إشراف أ/ إلهام الحاج -4م.

السبت والأربعاء من كل أسبوع: تدريس أقسام بيت العود العربي (الساز والعود والماندولين) - 4م.

مركز جمال عبد الناصر الثقافي

15،10،8،3،1/8: ورشة القائد الصغير 12ظ

السبت 5/8 :حفل موسيقي عربية مع الفنان إبراهيم نصير 7م.

الخميس 10 /8 :لقاء البيت ( مناقشة مجموعات قصصية )

السبت أسبوعيآ :لقاء (تفكر) حوارات ثقافيه مهارية متنوع 1 ظ

الأربعاء أسبوعيآ :لقاءات أجمل ماقرأت 1 ظ .

الخميس أسبوعيآ :ورشة تعليم فن الكروشيه وأنواع الغرز 2 ظ

السبت أسبوعيًا: ورشة أشغال من خرز الكريستال-نجلاء محمود عمران-12ظ

الأحد أسبوعيًا: ورشة تعليم الكمان –رائف إيميل جرجس 4م

الأحد والأربعاء أسبوعياً: ورشة الرسم والتلوين للأطفال –ندي علي سالم 2ظ

ورشة كيفية التعامل مع الحاسب الآلي – محمد حسين 4م

الأحد والثلاثاء أسبوعيًا: ورشة مسرح الطفل أيمن الليثي 5م

الإثنين أسبوعيًا: لقاءات آداب وسلوكيات–أسماء مصطفي1ظ

الإثنين والخميس أسبوعيًا: ورش الرسم والتلوين –نورهان عبد اللطيف 2ظ

الأحد والإثنين أسبوعيًا: جلسات تخاطب وتنمية مهارات، ولاء محمود يوسف 11ص

الاثنين والأربعاء أسبوعيًا: ورشة الخط العربي –حسين صبري مرسي 11ص

السبت والإثنين والأربعاء أسبوعيًا: لقاءات فرقة عبد الناصر المسرحية 6م

الثلاثاء أسبوعيًا: ورشة الفنون الشعبية – روان محمد رضا 2.30ظ

الأربعاء أسبوعيًا: أجمل الزهور–ولاء محمود يوسف السيد 12ظ

مركز الحرية للإبداع:

الأحد والأربعاء أسبوعيًا : ورشة “فنون المسرح لذوي القدرات“عصام أحمد بدوي 11ص.

الأحد أسبوعيا:ورشة إيقاع أ. عزت عصام 6 م اشتراك شهري 200ج

السبت والأحد والثلاثاء والخميس أسبوعيًا: ورشة بالية، مي سعد 5 م اشتراك شهري 200 ج

السبت و الأحد والثلاثاء والخميس أسبوعيا:ورشة البيانو للكبار مي شلبي–11ص اشتراك شهري 250 ج

السبت والإثنين والأربعاء أسبوعيًا:ورشة البيانو للأطفال، إيمان الروبى 4 م إشتراك شهري 250 ج

السبت إلى الأربعاء أسبوعيًا:ورشةالكمان، جون سمير–3م اشتراك شهري 250ج

السبت أسبوعيًا: ورشة الجيتار. أحمد عبد الرحمن 3م اشتراك شهري 250ج

الأربعاء أسبوعيًا: ورشة تعليم أصول الغناء الشرقي. محمود أحمد 5م اشتراك شهري 250 ج

الأربعاء أسبوعيًا: ورشة مسرح الطفل. وائل محمد أحمد. من 57 م الاشتراك الشهري 200ج

الثلاثاء أسبوعيًا :ورشة الإيقاع الشرقي أ. أحمد ناصر 6 م الاشتراك الشهرى 200 ج

الأحد أسبوعيًا: ورشة الحساب الذهني وصعوبات التعلم وتنمية مهارات للأطفال ذوي القدرات الخاصة إشراف د /نهى قنديل من سن 6 سنوات حتى 11 سنة مجانية 5 م

الإثنين أسبوعيًا: ورشة كورال أ.حسام الدين كمال 7م اشتراك شهري 400 ج

14 و 15 و 20و 21 و 22 /8/2023 ورشة المبادر الصغير د / أحمد محمد 12ظ سعر الورشة 5أيام 500ج

الثلاثاء والخميس أسبوعيًا: ورشة الرسم والتلوين أ. غادة بسيوني 11ص إشتراك الورشة 3 شهور 900 ج

الأحد من كل أسبوع :ورشة الطباعة الفنية إشراف أ /مهاب السيد أحمد 11ص اشتراك الورشة شهرين 800 ج

مركـــز الخــزف و الحـرف التقليديــة

دورة بيت جميل بالتعاون مع مدرسة الأمير تشارلز للفنون التقليدية

السبت والإثنين والأربعاء 10ص

من الأحد إلى الأربعاء أسبوعيا

الدورة الرابعة

"المبادرة الرئاسية صنايعية مصر"

الحفلات الفنية الأسبوعية:

قبة الغوري :

فرقة التنورة التراثية يوم السبت والأربعاء من كل أسبوع

بيت السحيمى :