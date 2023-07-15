أبرزها "معرض مصر فى بينالى فينيسيا".. فعاليات صندوق التنمية الثقافية اليوم

يشهد اليوم السبت الموافق 15-7-2023، العديد من الفعاليات الثقافية، والتي تكون تابعة لقطاع صندقو التنمية الثقافية، أبرزها “معرض مصر في بينالي فينيسيا 202”3، الذي يعقد في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم السبت، في رحاب بيت المعمار المصري بدرب التبانة ــ ميدان القلعة، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية.

ويتناول اللقاء جلسة نقاشية حوارية حول مشاركة مصر في بينالي فينيسيا للعام الجاري 2023، من خلال المعرض الذي يحمل عنوان معمل المستقبل “نيلاب”، والتعرف علي الفنانين الشباب المصريين المشاركين في المعرض، والذين ساهموا بفعالية في تحقيق وتنفيذ الفكرة علي أرض الواقع. يدير اللقاء الفنان دكتور أحمد سامي.

ــ "ومضة" للأراجوز وخيال الظل بمركز جمال عبد الناصر

في سياق متصل، يستضيف مركز جمال عبد الناصر بالإسكندرية التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية فى الرابعة عصرا، ورشة عمل وحفل للأراجوز وخيال الظل لفرقة "ومضة" إشراف الدكتور نبيل بهجت.

والورشة موجهة لليافعين من سن 12 سنة، تتناول الورشة تقديم لمحة تاريخية عن فن خيال الظل ونشأته، والتعريف بنماذج من عرائس خيال الظل وطريقة عملها وتحريكها ، ثم رسم وتصميم وتنفيذ الشخصيات والأشكال المراد عمل القصة لها وتحويلها إلى عرائس خيال ظل، وكيفية عمل مسرح بخامات محدودة.

يعقب الورشة فى السادسة والنصف تقدم الفرقة عرض الأراجوز وخيال الظل مستوحى من السير الشعبية بين الراوي والأراجوز مع خيال الظل.

ــ عروض نادي السينما المستقلة بحضور الفنان محمد رياض

وفي السابعة مساء، يواصل نادى السينما المستقلة، الذي ينظمه المركز القومى للسينما عروضه بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

ويعرض خلال الفعاليات كل من الفيلم الروائي "حجر ايجابي" بطولة محمد رياض وعصام شاهين وعمر رياض وإخراج على الشربيني وتأليف عمر رياض، والفيلم التسجيلى "يوم طلعتله شمس" إخراج سليمان حمزة.

وتدور أحداث فيلم "حجر إيجابي" حول تحول مقابلة صداقة طويلة بين الدكتور “مراد” والطبيب إلى جلسة علاج نفسي ويبدأ في أول رحلة العلاج إلى أن تتحسن حالة صديقة النفسية.

وعقب عرض الأفلام تقام ندوة بحضور النجم محمد رياض وصناع الأفلام ويديرها الكاتب الصحفى والناقد الفني أحمد سعد الدين.