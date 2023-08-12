السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

غدا.. الهوية المصرية بصالون "نفرتيتى" الثقافى بقصر الأمير طاز

قصر الأمير طاز
قصر الأمير طاز

يستضيف قصر الأمير طاز التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الخامسة مساء غد الأحد الموافق 13 أغسطس الجاري،  أمسية جديدة من أمسيات "صالون نفرتيتي الثقافي"، ويقام هذا الشهر تحت عنوان " الهوية المصرية ...التعليم والاسرة بداية التكوين".

ومن المقرر أن يناقش ضيفا الصالون د. أحمد زايد أستاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة ومدير مكتبة الإسكندرية، و د. كمال مغيث الكاتب والباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية دور الأسرة في تكوين الهوية المصرية، وبدايات تكوين الهوية المصرية....هل البدايات تكون داخل الأسرة؟ أم تبدأ مع السنوات الدراسية الأولى داخل المدرسة؟، وأسباب تخلى الكثير عن حضارتنا المصرية و تراثنا الإنساني.

يذكر أن صالون نفرتيتي الثقافي يتكون من ست سيدات عملن في مجال الصحافة والإعلام وهن الإذاعية وفاء عبد الحميد والصحفيات كاميليا عتريس، مشيرة موسى، نفين العارف، أماني عبد الحميد وفتحية الدخاخني.

كما تستضيف سينما الهناجر التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الخامسة مساء اليوم السبت 12 أغسطس الجاري، عروض "نادي السينما المستقلة" التى ينظمها المركز القومى للسينما، حيث يعرض افلام:  "حكاية من الزمن الجميل " اخراج سعيد شيمي ، الفيلم التسجيلى القصير "مذكرات المدينة الخالية" ، الفيلم الروائى القصير "طوفان نوح" إخراج محمد حافظ، الفيلم الروائي القصير "المكتوب" إخراج ياسر سعيد.

ومن المقرر أن يعقب عرض الأفلام ندوه يديرها الكاتب الصحفى والناقد الفني احمد سعد الدين، ويشارك فيها مدير التصوير سعيد شيمى، اللواء أركان حرب "محمد عبد القادر، الناقد "احمد النبوي " وصناع الأفلام.

جدير بالذكر أن نادى السينما المستقلة بالقاهرة يقيمه المركز القومى للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية السبت الثانى من كل شهر، ويشرف عليه فنياً الناقد السينمائي أحمد عسر.

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