"بنزيما" يقود هجوم اتحاد جدة لمباراة الرياض بدورى روشن

أعلن نونو سانتو، المدير الفني لفريق اتحاد جدة، تشكيل فريقه الذي سيواجه الرياض في مباراة الجولة الثالثة لدوري روشن للمحترفين.

يقود الفرنسي كريم بنزيما هجوم اتحاد جدة في مباراة اليوم رغم الأزمة التي أثيرت خلال الأيام الماضية والتي تحدثت عن خلاف بينه وبين نونو سانتو، المدير الفني للفريق، اقرأ من هنا.

تشكيل اتحاد جدة لمباراة الرياض بدوري روشن.

وجاء تشكيل اتحاد جدة على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: جروهي.

خط الدفاع: مدالله العليان، أحمد شراحيلي، عمر هوساوي، زكريا هوساوي.

وسط الملعب: فابينيو، نجولو كانتي، إيفور كورنادو.

الهجوم: رومارينو، كريم بنزيما، عبدالرازق حمدالله.

فيما جاءت دكة البدلاء على النحو الآتي:

أسامة المرمش، مروان الصحفي، سلطان الفرحان، صالح العمري، أحمد بامسعود، هارون كمارا، جوتا، مهند الشنقيطي، فرحة الشمراني.

ويغيب عن اتحاد جدة في مباراة اليوم أحمد حجازي، وطارق حامد، لاعبي المنتخب الوطني بسبب الإصابة.

وحقق اتحاد جدة الفوز في أولى مبارياته على فريق الرائد بثلاثة أهداف دون رد، ثم انتصر على الطائي في مباراة الجولة الثانية بهدفين دون رد، فيما فاز الرياض في مباراة الجولة الأولى على حساب فريق الوحدة بهدف دون رد، ثم تعادل مع ضمك بهدفين لكل منهما في الجولة الثانية.

ويسعى اتحاد جدة لتحقيق الفوز في مباراة اليوم لمواصلة انتصاراته والاستمرار في البداية المميزة لرحلة دفاعه عن اللقب الذي حققه في الموسم الماضي، فيما يسعى الرياض لتحقيق أكبر مفاجأت الجولة والفوز على حامل اللقب من أجل منح اللاعبين دفعة معنوية لمواصلة الأداء المميز في الجولات المقبلة والمنافسة على حصد مركز جيد في ترتيب الدوري.

ويحتل اتحاد جدة صدارة ترتيب بطولة دوري روشن برصيد 6 نقاط، فيما يأتي فريق الرياض في المركز التاسع بجدول الترتيب برصيد 4 نقاط.