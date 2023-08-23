خلاف بين بنزيما ونونو سانتو فى اتحاد جدة (تقرير)

أشارت تقارير صحفية سعودية، اليوم الأربعاء، عن توتر العلاقة بين الفرنسي كريم بنزيما نجم نادي اتحاد جدة ومدربه البرتغالي نونو سانتو.

وقالت صحيفة "الشرق الأوسط"، أن العلاقة تبدو متوترة بين النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الفريق، والبرتغالي نونو سانتو مدرب الفريق الكُروي الأول، الذي يواصل حضوره مع الفريق منذ الموسم الماضي.

وأضاف التقرير، سانتو أوضح أن بنزيما لا يناسب طريقته في اللعب، ولم يطلبه للتعاقد معه، في الوقت الذي كشف فيه بنزيما للمفاوض السعودي الذي أقنعه بالحضور إلى السعودية عدم ارتياحه وشعوره بالمعاملة بطريقة غير احترافية من المدرب سانتو.

وأوضح التقرير، أن بنزيما طالب بمنحه شارة القيادة؛ لخبرته الكبيرة في الملاعب، ولكونه نجم الفريق، حسبما فهم اللاعب ذلك، لكن المدرب سانتو رفض هذا الطلب؛ بحجة اختياره البرازيلي رومارينهو، ثم أحمد شراحيلي، وكان طلب بنزيما شارة القيادة أمام اللاعبين.

واجتمع نجم ريال مدريد السابق، والمتوَّج بجائزة أفضل مهاجم بالعالم 2022 مع سعد اللذيذ المفاوض السعودي في صفقة قدوم بنزيما، وطالبه بإيجاد حل للمشكلات التي تواجهه مع المدرب سانتو.

وظهر بنزيما بصورة مميزة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، إذ سجل 3 أهداف، وساهم بهدف، لكنه في الدوري السعودي لم يظهر حتى الآن، وغاب عن التسجيل في مواجهتي الرائد والطائي التي كسبها "الاتحاد".

بعد شهر من التعاقد معه.. جوتا قد يرحل عن اتحاد جدة

أكدت تقارير صحفية أن البرتغالي جواو فيليبي جوتا قد يغادر ناديه اتحاد جدة السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وتعاقد الاتحاد السعودي مع جوتا في شهر يوليو الماضي، قادمًا من سيلتيك الأسكتلندي، حيث قدرت تقارير صحفية قيمة الصفقة، بمبلغ 25 مليون يورو تقريبًا.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية نقلًا عن صحف سعودية، أن جوتا سيغادر الاتحاد بعد ظهوره مرتين فقط مع الفريق الذي يضم الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي.