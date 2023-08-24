قناة الناس| واعظة: الرفق زينة الأخلاق وجوهرة فى عقد الأخلاق الإسلامية (فيديو)

قالت الدكتورة دينا أبو الخير، الواعظة بوزارة الأوقاف، إنّ الرفق جوهرة فى عقد الأخلاق الإسلامية وزينة الأخلاق إذا طبقت على النفس في المقام الأول، مؤكدةً أنّ الرفق هو خلق ضد العنف وفيه عطف ورقة، ويحمل معاني رائعة جميعها.

أضافت الواعظة بوزارة الأوقاف، الخميس، خلال برنامج “البيت”، المذاع عبر قناة الناس، أنّ الرفق في تعريفاته يكون ضد العنف، كما أنّه يكون درجات، فالإنسان يكون رفيقًا، ويجب تطبيق الرفق ليس مع النفس فقط بل مع الآخرين، بداية من الأقربين وحتى الأبعد، مشيرةً إلى أنّ الرفق أقوال وأفعال وأثر رائع على المجتمع ككل.

وأوضحت الواعظة بوزارة الأوقاف أنّ الرفق يكون بالنفس، ثم بالأزواج ثم بالأبناء، والرفق بالغير سواء كان مسلمًا أو غير مسلم، مؤكدةً أن الرفق في كل شيء سيعود انعكاسه بشكل واضح وسريع على المجتمع كله بشكل عام.

وتابعت الواعظة بوزارة الأوقاف المصرية: "الرفق لازم يطبق الأول على النفس ومع الآخرين، ولازم يكون الرفق فى الأقوال والأفعال، لازم يكون عندنا رفق بالنفس والأزواج والمسلم وغير المسلم".

واستكملت الواعظة بوزارة الأوقاف المصرية: "يمكن للإنسان أن يرفق بنفسه، وهو ألا يتحمل ما لا يطيقه، وبعدها يستطيع التعامل مع الآخرين بالرفق، ومن ليس عنده رفق بالنفس بيكون عنده مشكلة نفسية فى جلد الذات، وهذا يبدأ بالعبادة، إنه مهما يعمل من أعمال صالحة يشعر إنه غير مقبول، وهذا بيكون بين ناس كثيرة سواء شباب أو رجال أو بنات".

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

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