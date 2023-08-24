التوحد في ظل الجائحة إثر انتشار متحور "إيريس" الجديد على المصابين

لا صوت يعلو فوق صوت انتشار متحور فيروس كورونا EG5، في جميع أنحاء العالم، مما أثر بشدة على حياة الأفراد وتغير منهجيات التواصل والتفاعل الاجتماعي، إلا أنه تم اكتشاف متحور أيريس الجديد الذي يزيد من حدة التحديات التي يواجهها المصابين بالتوحد في التعامل مع التباعد الاجتماعي.

وفقًا لما ذكره الخبراء بموقع "researchgate" فقد يعاني الأشخاص المصابون بالتوحد من صعوبات في التواصل وفهم العواطف والحفاظ على الروتين والتكيف مع التغيرات، وفي ضوء ذلك، تأخذ التكنولوجيا دورًا مهمًا في تقديم الدعم والمساعدة لهؤلاء الأفراد في ذلك الوقت الحرج.

تأثير انتشار متحور أيريس الجديد على المصابين بالتوحد:

يعد انتشار متحور أيريس الجديد تحدٍ إضافي للأشخاص المصابين بالتوحد في التعامل مع التباعد الاجتماعي، ومع ذلك يمكن لتطور التكنولوجيا أن توفر دعمًا فعّالًا للمساعدة في تعزيز مهارات التواصل والتفاعل الاجتماعي لدى هؤلاء الأفراد وتخفيف الضغط النفسي الذي يمكن أن يواجههم.

أكد الخبراء أن انتشار متحور أيريس الجديد يزيد من شعور المصابين بالتوحد بالقلق والضغط النفسي، فهم يواجهون تحديات جديدة في التعامل مع التباعد الاجتماعي المفروض، فالتغيرات المستمرة في القواعد والإجراءات الوقائية تشكل صعوبة كبيرة على قدرتهم على التكيف والتفاعل مع المجتمع المحيط بهم.

وقد يشعرون بالعزلة والانفصال عن العالم الخارجي، مما يؤثر سلبًا على صحتهم العقلية والعاطفية، الأمر الذي يتسبب في زيادة المشاكل النفسية والصحية لدى المصابين بالتوحد.

كيف يمكن للتكنولوجيا مساعدة الأشخاص المصابين بالتوحد؟

تطبيقات التواصل الاجتماعي: تقدم هذه التطبيقات واجهة آمنة للتواصل مع العائلة والأصدقاء والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية عن بُعد، حيث يمكن للأشخاص المصابين بالتوحد استخدام هذه التطبيقات للتواصل مع الآخرين والمشاركة في الفعاليات والأنشطة الاجتماعية الافتراضية.

تقنية الواقع الافتراضي: تساعد التجارب الافتراضية على تحسين مهارات الاجتماع والتفاعل لدى الأشخاص المصابين بالتوحد، يمكن لهؤلاء الأشخاص استخدام تقنية الواقع الافتراضي لمحاكاة المواقف الاجتماعية وممارسة مهارات التواصل والتعاون بشكل آمن ومحاكاة السيناريوهات التي قد يواجهونها في الحياة الواقعية.

تطبيقات المساعدة الذكية: يمكن لتطبيقات المساعدة الذكية أن توفر دعمًا مهمًا للأشخاص المصابين بالتوحد في التنظيم اليومي والحفاظ على الروتين وإدارة الوقت، حيث تتيح هذه التطبيقات تتبع المهام وتذكير المستخدمين بالأنشطة المقررة وتقديم تعليمات وتوجيهات لتنظيم حياتهم اليومية.