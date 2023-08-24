مفاجأة فى مقتل قائد فاجنر.. رويترز: استهدفت طائرته بصاروخ أرض- جو

قال مسئولون أمريكيون، اليوم الخميس، إن صاروخ أرض- جو انطلق من داخل روسيا أسقط الطائرة التي كان على متنها قائد مجموعة فاجنر الروسية الخاصة، يفجيني بريجوجين، على الأرجح، بحسب وكالة رويترز.

تحطمت الطائرة الخاصة من طراز "إمبراير ليغاسي 600" أمس الأربعاء قرب قرية كوجينكينو بمنطقة تفير وهي في طريقها من موسكو إلى سان بطرسبورغ، مما أسفر عن مقتل كل من كانوا على متنها، وعددهم عشرة هم سبعة ركاب وثلاثة من أفراد الطاقم.

وأظهر مقطع مصور الطائرة وهي تنخفض بسرعة ومقدمتها باتجاه مستقيم تقريبًا نحو الأرض وعمود دخان أو بخار خلفها.

وفتح محققون روس تحقيقًا جنائيًا للوقوف على ملابسات ما حدث. وقالت مصادر لم تكشف عن هويتها لوسائل إعلام روسية إن الطائرة سقطت بعد إصابتها بصاروخ أو أكثر أرض- جو.