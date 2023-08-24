نصير: انضمام مصر للعضوية الدائمة لـ"بريكس" يحقق رغبتها في إقامة نظام عالمي متوازن

قال النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ أن انضمام مصر العضوية الدائمة لقمة البريكس نقطة تحول تاريخية تضاف إلى النجاحات التي حققتها الدولة المصرية في العديد من المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والرياضية في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

فرص استثمارية

وأضاف نصير أن قمة مجموعة دول البريكس سوف تساهم في فتح فرص استثمارية عديدة لإنعاش اقتصاداتها لمواجهة الأزمات الاقتصادية التي يعيشها العالم.



وأشار إلى أن انضمام مصر لقمة البريكس يؤكد على قوتها الاقتصادية ودورها المحوري على المستوى الإقليمي والدولي.

تعافي الاقتصاد العالمي



وأكد علي أن عضوية مصر الدائمة لقمة البريكس سوف يساهم في تحقيق رغبتها في إقامة نظام عالمي أكثر توازننا وتعزيز دور الأعضاء للمساهمة في تعافي الاقتصاد العالمي وفتح فرص وآفاق استثمارية لزيادة التجارة البينية بينهم بالإضافة إلى إعلاء صوت إفريقيا إزاء مختلف القضايا والتحديات التنموية بما يدعم حقوق ومصالح الدول النامية.

فيما رحب حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، بانضمام مصر لواحدة من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم وهي "مجموعة البريكس" والتي تستهدف تحويل التجارة إلى عملات بديلة سواء وطنية أو إنشاء عملة مشتركة بما يساهم في تعزيز التبادل التجاري وزيادة حجم الاستثمارات.

عضوية مصر

إن عضوية مصر في تجمع البريكس يمثل نجاحًا جديدًا للاقتصاد الوطني، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بفضل السياسات الاقتصادية، التي أدت لتحسين مؤشرات الأداء في الفترة الأخيرة.

نجاح مصر في الانضمام لهذا التجمع يساهم بشكل كبير في توفير مصادر تمويل واستثمارات من مصادر مختلفة بما يؤدي لمزيد من الاستقرار الاقتصادي.