الخميس 24 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني: انضمام مصر لبريكس يزيد من الصادرات

الدكتور سمير صبرى
الدكتور سمير صبرى

هنأ المهندس الدكتور سمير صبرى، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، وأمين أمانة الصناعة والتجارة بحزب مستقبل وطن، الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة انضمام مصر لمجموعة بريكس اعتبارًا من يناير 2024، مشيداً بإعلان سيريل رامافوزا، رئيس جنوب إفريقيا انضمام مصر لمجموعة البريكس.

وأوضح "صبري" في تصريحات صحفية له اليوم، أن انضمام مصر للبريكس سيكون له آثار إيجابية على الاقتصاد المصري، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يتعرض لها العالم أجمع.

بريكس ستساهم في تعزيز العلاقات مع دول المجموعة

وأكد مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، أن العلاقات الجيدة والصداقات المتبادلة التي جمعت مصر بدول تجمع البريكس سواء روسيا أو الصين أو الهند، كان لها دور كبير في توجيه دعوة مصر للانضمام، فضلا عن أنها ستساهم في تعزيز تلك العلاقات وسيكون لها مردود إيجابي كبير على مصر خلال السنوات المقبلة.

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وأشار الدكتور سمير صبري، إلي أن انضمام الدولة المصرية لتجمع البريكس يساهم في  تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، وذلك من أجل تعزيز معدلات الإنتاج والتصنيع، وخلق سوق مشتركة لترويج السلع والمنتجات وبالتالي زيادة الصادرات، لافتة أن هذه الخطوة تعتبر طوق النجاة للاقتصاد المصري، باعتبارها تساهم في الحد من أزمة الدولار وتخفيض الطلب عليه.

وأضاف أن الظروف الدولية والإقليمية الراهنة قد أثبتت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قاد سياسة مصر الخارجية خلال السنوات الماضية على أسس متوازنة أدت إلى تنشيط شبكة العلاقات الدولية لمصر مع كافة القوى والدوائر الأقليمية والقارية والعالمية.

الانضمام لمجموعة البريكس يساهم في توفير فرصة تمويلية كبيرة لمصر

وتابع أن انضمام مصر لمجموعة البريكس يساهم في توفير فرصة تمويلية كبيرة لمصر، كما يسهم في فتح أسواق جديدة للحاصلات الزراعية والصناعية، مشيرة إلى أن مجموعة البريكس تضم دول كبرى ومؤثرة في الاقتصاد العالمي كروسيا والصين والبرازيل وجنوب إفريقيا والهند والتي تشكل ما يقارب 30% من الاقتصاد العالمي.

مصر بريكس الحوار الوطنى حزب مستقبل وطن الرئيس عبد الفتاح السيسي جنوب أفريقيا

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