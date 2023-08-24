ما زال الحديثُ حول النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، حول رحيله عن الريدز وانضمامه لاتحاد جدة السعودي في صفقة تُعد الأغلى في تاريخ الكرة السعودية.

ويتصدر الفرعون المصري محركات البحث خلال الفترة الحالية، ويدور الحديث حوله بشكلٍ كبير، خاصة بعدما بات انتقاله إلى إلى نادي اتحاد جدة السعودي قريبًا جدًا وفق ما أكدته التقارير الإنجليزية والسعودية أيضًا على مدار الأيام الماضية.

انتقال نجم ليفربول الإنجليزي أثار جدلاً كبيرًا بين عشاق كرة القدم بشكل عامٍ، ومحبّي الفرعون المصري على وجه خاص، منذُ الأنباء التي أفادت بحسم الصفقة وانضمام الفرعون المصري لصفوف اتحاد جدة السعودي خلال الانتقالات الصيفية 2023.

وبحسب تقارير سعودية فمن المتوقع أن يحسم نادي الاتحاد التعاقد مع محمد صلاح خلال الأيام القادمة، في ظل تقدم المفاوضات بين الناديين السعودي والإنجليزي خلال الأيام الماضية.

على الجانب الآخر هناك من يُؤيد الفرعون المصري عن الريدز وانضمامه لاتحاد جدة السعودي، بينما اعتبر البعض أنَّ هذا ليس فصالح محمد صلاح، خاصة بعد مسيرة احترافية استطاع من خلالها أن يخترق خيوط الدوري الإنجليزي وأصبح مستهدفًا لكبار الأندية في العالم منها ريال مدريد وبرشلونة.

صفقة صلاح تُثير جدل الجميع.. ماذا قالوا عنها عبر مواقع التواصل؟

وتعددت آراء الجماهير حول انتقال محمد صلاح لنادي اتحاد جدة السعودي، إذ قال أحدهم: “خسارة محمد صلاح يرحل عن ليفربول من أجل اتحاد جدة السعودي. الدوري الإنجليزي معروف بقوته ومنافسته وظهوره للاعبين وطول الوقت متميز”.

وقال آخر عبر موقع التدوينات القصيرة "إكس": “محمد صلاح يستحق أكثر من هذه العروض الجبارة المقدمة من اتحاد جدة السعودي. لازم يفكر كويس ويعرف إن الدوري السعودي مش أهم من الإنجليزي”.

وتابع آخر: “محمد صلاح قصاد فرصة عظيمة ولازم يستغلها، خصوصًا بعد خلافاته الأخيرة مع المدرب يورجن كلوب وعدم تقدير جهوده في أرض الملعب”.

وأضاف آخر: “المبلغ المقدم لمحمد صلاح كبير يا جماعة، والكرة بقت بيزنس وفلوس، وبعيد عن اتحاد جدة، الدوري السعودي في الفترة الجاية هيكون من أقوى الدوريات خصوصًا بعد انضمام عدد من أبرز المحترفين إلى صفوف الأندية السعودية”.

اقتراب إتمام صفقة محمد صلاح

جدير بالذكر أن تقارير صحفية سعودية أفادت أن نادي اتحاد جدة السعودي، اقترب بشكل كبير من الحصول على خدمات النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

ووفقاً لصحيفة الرياضية السعودية، فإن وجهات النظر في طريق الاتفاق بين نادي ليفربول الإنجليزي ونظيره الاتحاد تقاربت لنقل خدمات محمد صلاح إلى دوري روشن السعودي.

وقالت الصحيفة السعودية، إن نادي الاتحاد يسابق الزمن نحو إقناع صلاح وليفربول بقبول الصفقة الكبرى، قبل إغلاق الميركاتو الصيفي في الدوري السعودي، في السابع من سبتمبر المقبل.

وأشارت الصحيفة السعودية، إلى أن نادي الاتحاد يأمل في تجهيز فريقه لتأمين مشاركة فاعلة في كأس العالم للأندية الذي ينظم على أرضه ووسط جماهيره ديسمبر المقبل، بمشاركة أبطال القارات.