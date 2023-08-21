"عكاظ": رئيس اتحاد جدة في لندن لحسم صفقة محمد صلاح

ذكرت صحيفة “عكاظ” السعودية منذ قليل، أن أنمار الحائلي رئيس اتحاد جدة السعودي يتواجد في لندن لحسم صفقة نجمنا المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

التقارير الصحفية كانت أشارت منذ أسابيع على رغبة الاتحاد في ضم صلاح وأن النادي الإنجليزي لا يمانع قبل أن ينفي رامي عباس وكيل الدولي المصري هذه التقارير وأن لاعبه مستمر في الريدز.

وقالت “عكاظ” اليوم الإثنين، إن الحائلي في لندن بالوقت الحالي لحسم صفقة انتقال صلاح إلى اتحاد جدة قبل أيام من غلق باب الميركاتو.

وأضاف التقرير أن نادي الاتحاد يبذل مساعي قوية وأخيرة مع إدارة ليفربول، خصوصاً أن اللاعب أعطى موافقة على العرض المقدم مالياً، لافتاً إلى أن النادي يملك أكثر من خيار بمركز الجناح في حال عدم اتمام الصفقة.

وأوضح التقرير أن رئيس النادي أيضًا في لندن لحسم صفقة انتقال المدافع البرازيلي جابريبل لاعب أرسنال لصفوف “الأتي” هذا الصيف.

وحقق صلاح، قائد المنتخب الوطني رقمين جديدين بتسجيله هدفا في مرمى فريق بورنموث الجولة الماضية بالبريميرليج.

ووصل محمد صلاح للمساهمة التهديفية رقم 200 في مسيرته بالدوري الإنجليزي، مسجلًا 140 هدفًا وصانعًا 60؛ ووصل لهذا الرقم بعد 234 مباراة له في البريميرليج، خلف روبي فاولر صاحب الـ202 مساهمة تهديفية.

كما انفرد بالمركز الخامس في ترتيب هدافي ليفربول التاريخيين برصيد 187 هدفًا متجاوزًا ستيفن جيرارد.