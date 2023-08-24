السيمفوني ووسط البلد في ثاني ليالى مهرجان القلعة 31

ضمن فعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر يقام مساء السبت 26 أغسطس حفلان متتاليان على مسرح المحكى.

تفاصيل ثاني حفلات مهرجان القلعة

ففي الثامنة مساء يقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو محمد سعد باشا وبمشاركة الميتزوسوبرانو أمينة خيرت عدد من الأعمال الكلاسيكية العالمية لكبار المؤلفين منها مختارات من اوبرا كارمن لبيزيه ، متتابعة لخاتشاتوريان ورقصات مجرية لبرامز .

موعد حفل فرقة وسط البلد بمهرجان القلعة

وفي العاشرة مساء يتغنى فريق وسط البلد بمجموعة متميزة من أعماله الخاصة التى حققت نجاحا كبيرا باعتبارها معالجات فنية مبتكرة لقضايا الشباب المعاصر منها عم مينا، هيلا هوب، أرقص مع الدنيا، الجارية والسلطان، مجنون، القاسية، روبابيكيا، نفسي أحبك، قربيلي، تسمحيلي، انتيكا، آه يالاللي وشمس النهار وغيرها .

وينتظر عدد كبير من الجمهور حفلات مهرجان القلعة بتلهف شديد كل عام في نفس الموعد، وذلك لما يتضمنه من خريطة مميزة لألمع نجوم الطرب، ويشهد حضور هائل من الجماهير في كل عام وبكل دورة من دوراته المختلفة.

في السياق ذاته، قال رئيس الأوبرا خالد داغر، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" مع الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري: “إن مهرجان القلعة يبدأ يوم الجمعة المقبل 25 أغسطس، ويستمر أسبوعين، ويشهد العديد من الحفلات، إلا أن حفل الافتتاح سيكون للفنان مدحت صالح والمطربة فايا يونان”.

وتابع رئيس دار الأوبرا: “مهرجان القلعة يشهد ليالي جميلة بأصوات رائعة، ونحرص على أن يكون هناك تنوع بين الموسيقى الكلاسيكية والموسيقى الحديثة، وتقديم فقرات متنوعة بين الفنون المختلفة”.

وأكمل: “الفنان وليد توفيق يشارك لأول مرة في مهرجان القلعة، وأي مواطن يريد أن يستمتع بالمهرجان عليه أن يتوجه إلى القلعة لحجز التذاكر، ويتواجد مسؤولي الحجز يوميا بداية من الساعة 12 ظهر، وسعر مهرجان القلعة هو سعر دخول القلعة”.