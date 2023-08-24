الخميس 24 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

السيمفوني ووسط البلد في ثاني ليالى مهرجان القلعة 31

مهرجان القلعة
مهرجان القلعة

ضمن فعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر يقام مساء السبت 26 أغسطس حفلان متتاليان على مسرح المحكى.

تفاصيل ثاني حفلات مهرجان القلعة

ففي الثامنة مساء يقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو محمد سعد باشا وبمشاركة الميتزوسوبرانو أمينة خيرت عدد من الأعمال الكلاسيكية العالمية لكبار المؤلفين منها مختارات من اوبرا كارمن لبيزيه ، متتابعة لخاتشاتوريان ورقصات مجرية لبرامز .

موعد حفل فرقة وسط البلد بمهرجان القلعة 

وفي العاشرة مساء يتغنى فريق وسط البلد بمجموعة متميزة من أعماله الخاصة التى حققت نجاحا كبيرا باعتبارها معالجات فنية مبتكرة لقضايا الشباب المعاصر منها عم مينا، هيلا هوب، أرقص مع الدنيا، الجارية والسلطان، مجنون، القاسية، روبابيكيا، نفسي أحبك، قربيلي، تسمحيلي، انتيكا، آه يالاللي وشمس النهار وغيرها .

وينتظر عدد كبير من الجمهور حفلات مهرجان القلعة بتلهف شديد كل عام في نفس الموعد، وذلك لما يتضمنه من خريطة مميزة لألمع نجوم الطرب، ويشهد حضور هائل من الجماهير في كل عام وبكل دورة من دوراته المختلفة.

في السياق ذاته، قال رئيس الأوبرا خالد داغر، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" مع الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري: “إن مهرجان القلعة يبدأ يوم الجمعة المقبل 25 أغسطس، ويستمر أسبوعين، ويشهد العديد من الحفلات، إلا أن حفل الافتتاح سيكون للفنان مدحت صالح والمطربة فايا يونان”.

وتابع رئيس دار الأوبرا: “مهرجان القلعة يشهد ليالي جميلة بأصوات رائعة، ونحرص على أن يكون هناك تنوع بين الموسيقى الكلاسيكية والموسيقى الحديثة، وتقديم فقرات متنوعة بين الفنون المختلفة”.

وأكمل: “الفنان وليد توفيق يشارك لأول مرة في مهرجان القلعة، وأي مواطن يريد أن يستمتع بالمهرجان عليه أن يتوجه إلى القلعة لحجز التذاكر، ويتواجد مسؤولي الحجز يوميا بداية من الساعة 12 ظهر، وسعر مهرجان القلعة هو سعر دخول القلعة”.

مهرجان القلعة وسط البلد فرقة وسط البلد اوركسترا أوركسترا القاهرة المايسترو محمد سعد باشا

مواد متعلقة

"معلومات الوزراء" يطلق الإصدارة الثالثة من مبادرة "كلام في الاقتصاد"

مصطفى بكرى: المشير طنطاوى تنبأ بسقوط الإخوان سريعًا وقال «سنة بالكتير والشعب هو اللى هايمشيهم»

الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين مصر وبنك التنمية الإفريقي

«الدستور» فى زيارة لـ«رهبان الصحراء».. منفى اختيارى لأجل «الرب» ونجدة الضائعين (معايشة)

لغة الأرقام والمؤشرات.. انجازات قطاع البترول والثروة المعدنية في 9 سنوات

الفائزون بجوائز الدولة: تكريم مصر لا يضاهيه الفوز بجائزة نوبل.. وسنواصل العطاء والإبداع

"ابتسم.. فقد عشت عصر عادل إمام".. كيف كشفت الصحافة بداية أسطورة الزعيم منذ الستينيات؟

أول تعليق لحازم إمام على انسحاب الزمالك من السوبر أمام الأهلى

الأكثر قراءة

بوابة إفريقيا وقناة السويس.. مجموعة "بريكس" اختارت مصر لموقعها الجغرافى

وزير قطاع الأعمال لـ"الدستور": طرح حصص فى شركات أدوية للمستثمرين الأجانب

إحباط محاولة تهريب نقد أجنبي ومصري بمطار برج العرب

رئيس جامعة المنصورة يطمئن على وفد الجامعة بعد تعرضه لحادث في سوهاج

خطوة مهمة لدعم الاقتصاد.. صلاح حليمة يعدد فوائد انضمام مصر لتكتل "بريكس"

رئيس وزراء الهند يهنئ مصر بانضمامها لـ"بريكس"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الذئب الروسى التهم فاجنر Wagner.. الطائرة التى أنهت أسطورة الإرهاب

أحمد الصغير

مصر مُبدعة علوم الطب والصيدلة فى الكون!

محمد العسيري

نجيب ومنيب... القمر الليلة بدر

وائل لطفي

المتغطى بالغرب عريان

ماجد حبته

العالم علمين

مدحت بشاى

المحتوى الدرامى

عبد الرحيم طايع

السيدة إلهام شاهين

محمد رفعت

محافظون وتجارب (14) فخر المنصورة

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)