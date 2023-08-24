الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تفعيل عضويتها فى بنك التنمية الجديد.. ما مزايا انضمام مصر لـ"بريكس"؟

مجموعة بريكس
مجموعة بريكس

يعد انضمام مصر اليوم إلى مجموعة دول بريكس BRICS، بعد قبول طلبها للانضمام إلى عضوية المجموعة وحصولها على العضوية الدائمة بداية من مطلع العام المقبل 2024، خطوة جادة نحو بدء تفعيل عضويتها في بنك التنمية الجديدة NDB الخاص بدول بريكس.

ويعد انضمام مصر للبريكس تعزيزًا للتعاون والتكامل الاقتصادي بين دول الشمال والجنوب الإفريقي، وكذلك تحقيق أعلى استفادة من التعاون الاقتصادي مع دول الجوار القارية مثل الهند والصين وأيضًا روسيا والبرازيل، لا سيما تعد العلاقات المصرية الجنوب إفريقية في حالة من الانسجام على كل الأصعدة، ما ظهر في رغبة رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا في تعزيز الجهود المشتركة مع مصر، ما يزيد من زخم الـ"بريكس" ويضاعف من قوتها كمنظمة دولية.

مزايا حصول مصر على عضوية بريكس الدائمة

ويعد أبرز مزايا حصول مصر على العضوية الدائمة لمجموعة دول بريكس BRICS هو عضويتها في بنك التنمية الجديد (NDB)، الخاص بمجموعة دول الـ"بريكس"، وهو يعد المؤسسة التمويلية الأولي للمشروعات التي تسعي إلى تنفيذها دول المجموعة سواء داخل الدول الأعضاء في الاقتصاديات الناشئة أو النامية بشكل عام في محيط دول المجموعة.

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وفيما يلي موجز حول تاريخ نشأة بنك التنمية الجديد NDB، ونشاطه منذ التأسيس:

البنك الأول للاقتصادات الناشئة

بنك التنمية الجديد (NDB) هو بنك تنمية متعدد الأطراف أنشأته البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا (BRICS) بهدف تعبئة الموارد لمشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في الأسواق الناشئة والبلدان النامية (EMDCs).

وتعتمد استراتيجية البنك على تعظيم الاستفادة من رأس المال لدي الدول المؤسسة الأعضاء، وذلك من خلال العمل جنبًا إلى جنب مع الأعضاء وأصحاب المصلحة، وتعزيز الاستفادة من رأس المال لأغراض التنمية لتسريع النمو الاقتصادي، وكذلك لتحقيق الاستدامة البيئية والاجتماعية لتحسين حياة الناس في البلدان الأعضاء في مجموعة الـ"بريكس  BRICS".

وتتضمن استراتيجية بنك التنمية الجديد لمجموعة دول "بريكس BRICS" على ثلاثة محاور وهي:

الأول: الاستدامة

في بنك التنمية الجديد (NDB)، تقع الاستدامة في صميم اهتماماته الأولوية، إذ يسعى البنك لضمان تنفيذ جميع المشاريع التي يمولها بطريقة مستدامة وتقييم آثارها البيئية والاجتماعية والحوكمة وتقليلها وتخفيفها أثناء تنفيذ المشروع.

الثاني: الأسواق النامية

يلعب بنك التنمية الجديد(NDB) دورًا نشطًا في توسيع نطاق تأثيره على بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، من خلال توفير التمويل لمشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة.

الثالث: بنية تحتية

يسعى بنك التنمية الجديد(NDB) إلى العمل كمحفز لسد الفجوة بين توافر الموارد المالية والاحتياجات المتزايدة للأعضاء المؤسسين والبلدان النامية الصاعدة.

مصر جنوب أفريقيا مجموعة دول بريكس BRICS NDB بنك التنمية الجديد

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