زيادة التبادل التجارى والاستثمارات.. ماذا يعنى انضمام مصر لـ"بريكس"؟ (انفوجراف)

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية"، “إنفوجراف” تفصيليا بشأن دعوة رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا، مصر للانضمام إلى تجمع "بريكس"، كجزء من المرحلة الأولى من التوسع، على أن تكون العضوية الجديدة سارية اعتبارًا من 1 يناير 2024.

ماذا يعني انضمام مصر لـ"بريكس"؟

وجاء في الانفوجراف:-