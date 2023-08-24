الخميس 24 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

زيادة التبادل التجارى والاستثمارات.. ماذا يعنى انضمام مصر لـ"بريكس"؟ (انفوجراف)

قمة بريكس
قمة بريكس

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية"، “إنفوجراف” تفصيليا بشأن دعوة رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا، مصر للانضمام إلى تجمع "بريكس"، كجزء من المرحلة الأولى من التوسع، على أن تكون العضوية الجديدة سارية اعتبارًا من 1 يناير 2024.

ماذا يعني انضمام مصر لـ"بريكس"؟ 

وجاء في الانفوجراف:-

  • زيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة
  • التعامل مع تكتل ضم 40% من سكان العالم
  • الاستفادة من بريكس للتعامل بعملات غير الدولار
  • حماية المصالح السياسية التي تربط مصر ببقية دول المجموعة
  • إنجاح خطط التنمية المستدامة وزيادة الصادرات
مصر رامافوسا مجموعة دول بريكس قمة بريكس بريكس انضمام مصر لـ بريكس

الأكثر قراءة

إحباط محاولة تهريب نقد أجنبي ومصري بمطار برج العرب

بشراكة مصرية أسترالية.. إنشاء أكبر مصنع لإنتاج ألبان الأطفال فى الشرق الأوسط (خاص)

نقيب التمريض تجتمع مع وزير المالية لمناقشة سبل تحسين أحوال المهنة

تفعيل عضويتها فى بنك التنمية الجديد.. ما مزايا انضمام مصر لـ"بريكس"؟

محافظ الشرقية يُحيل موظفين مقصرين بعملهم فى الزقازيق وبلبيس للتحقيق

زيادة التبادل التجارى والاستثمارات.. ماذا يعنى انضمام مصر لـ"بريكس"؟ (انفوجراف)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الذئب الروسى التهم فاجنر Wagner.. الطائرة التى أنهت أسطورة الإرهاب

أحمد الصغير

مصر مُبدعة علوم الطب والصيدلة فى الكون!

محمد العسيري

نجيب ومنيب... القمر الليلة بدر

وائل لطفي

المتغطى بالغرب عريان

ماجد حبته

العالم علمين

مدحت بشاى

المحتوى الدرامى

عبد الرحيم طايع

السيدة إلهام شاهين

محمد رفعت

محافظون وتجارب (14) فخر المنصورة

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)