الخميس 24 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"الوسطاني للبترول": تحقيق 17 مليون ساعة عمل آمنة بدون إصابات

شركة الوسطاني للبترول
شركة الوسطاني للبترول

كشف المهندس حازم حافظ، رئيس شركة الوسطاني للبترول، اليوم الخميس، عن تحقيق 17 مليون ساعة عمل آمنة بدون إصابات عمل في جميع مواقع الشركة نتيجة الالتزام بالتطبيق السليم لنظم إدارة السلامة و الصحة المهنية وحماية البيئة والتي تشهد عناية خاصة من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية في الوقت الحالي.

الوسطاني للبترول: تحقيق 17 مليون ساعة عمل آمنة بدون إصابات 

وكشف « حافظ » خلال الجمعية العامة للشركة،  ملخص لأهم الانجازات خلال العام المالي 2022/2023 وذلك في ضوء الإجراءات التي اتخذتها الشركة للحفاظ على سلامة وصحة العاملين مع استمرار العملية الإنتاجية الأمنة، كما استطاعت الشركة تحقيق 107% من الخطة المعتمدة للعام الماضى بمعدلات إنتاج تصل الى 26 الف برميل مكافئ: يوميا. بالرغم من التناقص الطبيعي للمخزون من الآبار القديمة وتم ذلك عن طريق تكثيف أعمال صيانة الآبار والمعدات للحفاظ على الإنتاج، بالإضافة إلى تحقيق وفر في تكلفة البرميل، حيث بلغت تكلفة البرميل 1.4 دولار للبرميل المكافىء نتيجة تطبيق سياسة ترشيد النفقات دون التأثير على عمليات الشركة.

الوسطاني للبترول

وتابع كما تلتزم الشركة بتحقيق أهداف الاستدامة من خلال ترشيد استهلاك الطاقة، فقد نجحت شركة الوسطاني في تحقيق وفر من الاستهلاك النوعي للطاقة بنسبة 4.2 % خلال العام المالي 2022/2023 وذلك مقارنة بالاستهلاك النوعي خلال العام السابق 2022/2023. وذلك من خلال استكمال مشروع تحسين كفاءة محركات الاحتراق الداخلي الخاصة بضغط الغاز الطبيعي مما أدي الي تقليل معدلات غاز الوقود المستهلك للمحركات، بالإضافة إلى تقليل غاز الشعلة بما يتناسب مع المواصفات الفنية للشعلة.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2022/2023 بمقر الهيئة المصرية العامة للبترول بحضور علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، وبحضور كلا من المهندس أحمد مصطفى نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للإنتاج والجيولوجي محمد محى نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للاستكشاف والمحاسب محمد شلبي نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للرقابة على الشركات الأجنبية والمشتركة.

17 مليون ساعة عمل آمنة بدون إصابات 

وقد مجدى جلال رئيس إيجاس بما تم من اعمال متمنين مزيد من أعمال الاستكشاف لرفع معدلات الإنتاج. وفي نهاية الاجتماع شكر الدكتور الجيولوجي علاء البطل إدارة الشركة والعاملين على ما بذلوه من جهد متميز ادى الى تحقيق اهداف الشركة بمؤشرات أداء عالية. كما حث على الاستمرار على هذا المستوي المتميز وأيضا شجع على رفع معدلات الانتاج في اسرع وقت.

البترول: "إيجاس" استخدمت تقنية حديثة للبحث عن الغاز بالبحر المتوسط

وكيل وزارة البترول للاستكشاف: نسـبة نجـاح الأعمال الاستكشافية تصل لـ40%

شركة الوسطاني للبترول الوسطاني للبترول وزارة البترول 17 مليون ساعة عمل آمنة بدون إصابات 17 مليون ساعة عمل آمنة

مواد متعلقة

إيراداتها تخطت الـ10 مليارات جنيه.. وزير البترول يشيد بجهود شركة «بترومنت»

الأكثر قراءة

بوابة إفريقيا وقناة السويس.. مجموعة "بريكس" اختارت مصر لموقعها الجغرافى

خطوة مهمة لدعم الاقتصاد.. صلاح حليمة يعدد فوائد انضمام مصر لتكتل "بريكس"

رئيس وزراء الهند يهنئ مصر بانضمامها لـ"بريكس"

رئيس جامعة المنصورة يطمئن على وفد الجامعة بعد تعرضه لحادث في سوهاج

بشراكة مصرية أسترالية.. إنشاء أكبر مصنع لإنتاج ألبان الأطفال فى الشرق الأوسط (خاص)

إحباط محاولة تهريب نقد أجنبي ومصري بمطار برج العرب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الذئب الروسى التهم فاجنر Wagner.. الطائرة التى أنهت أسطورة الإرهاب

أحمد الصغير

مصر مُبدعة علوم الطب والصيدلة فى الكون!

محمد العسيري

نجيب ومنيب... القمر الليلة بدر

وائل لطفي

المتغطى بالغرب عريان

ماجد حبته

العالم علمين

مدحت بشاى

المحتوى الدرامى

عبد الرحيم طايع

السيدة إلهام شاهين

محمد رفعت

محافظون وتجارب (14) فخر المنصورة

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)