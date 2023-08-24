كشف المهندس حازم حافظ، رئيس شركة الوسطاني للبترول، اليوم الخميس، عن تحقيق 17 مليون ساعة عمل آمنة بدون إصابات عمل في جميع مواقع الشركة نتيجة الالتزام بالتطبيق السليم لنظم إدارة السلامة و الصحة المهنية وحماية البيئة والتي تشهد عناية خاصة من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية في الوقت الحالي.

الوسطاني للبترول: تحقيق 17 مليون ساعة عمل آمنة بدون إصابات

وكشف « حافظ » خلال الجمعية العامة للشركة، ملخص لأهم الانجازات خلال العام المالي 2022/2023 وذلك في ضوء الإجراءات التي اتخذتها الشركة للحفاظ على سلامة وصحة العاملين مع استمرار العملية الإنتاجية الأمنة، كما استطاعت الشركة تحقيق 107% من الخطة المعتمدة للعام الماضى بمعدلات إنتاج تصل الى 26 الف برميل مكافئ: يوميا. بالرغم من التناقص الطبيعي للمخزون من الآبار القديمة وتم ذلك عن طريق تكثيف أعمال صيانة الآبار والمعدات للحفاظ على الإنتاج، بالإضافة إلى تحقيق وفر في تكلفة البرميل، حيث بلغت تكلفة البرميل 1.4 دولار للبرميل المكافىء نتيجة تطبيق سياسة ترشيد النفقات دون التأثير على عمليات الشركة.

الوسطاني للبترول

وتابع كما تلتزم الشركة بتحقيق أهداف الاستدامة من خلال ترشيد استهلاك الطاقة، فقد نجحت شركة الوسطاني في تحقيق وفر من الاستهلاك النوعي للطاقة بنسبة 4.2 % خلال العام المالي 2022/2023 وذلك مقارنة بالاستهلاك النوعي خلال العام السابق 2022/2023. وذلك من خلال استكمال مشروع تحسين كفاءة محركات الاحتراق الداخلي الخاصة بضغط الغاز الطبيعي مما أدي الي تقليل معدلات غاز الوقود المستهلك للمحركات، بالإضافة إلى تقليل غاز الشعلة بما يتناسب مع المواصفات الفنية للشعلة.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2022/2023 بمقر الهيئة المصرية العامة للبترول بحضور علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، وبحضور كلا من المهندس أحمد مصطفى نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للإنتاج والجيولوجي محمد محى نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للاستكشاف والمحاسب محمد شلبي نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للرقابة على الشركات الأجنبية والمشتركة.

17 مليون ساعة عمل آمنة بدون إصابات

وقد مجدى جلال رئيس إيجاس بما تم من اعمال متمنين مزيد من أعمال الاستكشاف لرفع معدلات الإنتاج. وفي نهاية الاجتماع شكر الدكتور الجيولوجي علاء البطل إدارة الشركة والعاملين على ما بذلوه من جهد متميز ادى الى تحقيق اهداف الشركة بمؤشرات أداء عالية. كما حث على الاستمرار على هذا المستوي المتميز وأيضا شجع على رفع معدلات الانتاج في اسرع وقت.