الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأمم المتحدة: دول إفريقيا تدفع 4 أضعاف للاقتراض من أمريكا

أنطونيو جوتيريش
أنطونيو جوتيريش

تحدث أنطونيو جوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، خلال قمة بريكس في جنوب إفريقي، عن تحديات المناخ التي يشهدها العالم اليوم، قائلًا "نواجه تحديات وجودية وفي مقدمتها أزمة المناخ التي تزيد المخاطر حول العالم خاصا وأن قارة أفريقيا تعاني كثيرا انبعاثات الكربون وعلينا مواجهتها".

- إعادة تنظيم الهيكلية المالية القديمة

وأضاف، أن التحديات العالمية اليوم تتعارض مع أهداف التنمية المستدامة، ويجب ضرورة تعزيز هيكلية تعدد الأقطاب وفق القانون الدولي، كما يجب علينا إعادة تنظيم الهيكلية المالية القديمة واستعادة الثقة بأسرع وقت لتسوية الإصلاحات الضرورية بشكل عادل وسريع.

وأكد أمين عام الأمم المتحدة، أن دول إفريقيا تدفع 4 أضعاف للاقتراض من الولايات المتحدة، منوهًا إلى أنه اقترح آليات لتخفيف الديون المتعلقة بالدول الإفريقية.

أزمة المناخ تحديات المناخ جوتيريش الامم المتحدة الولايات المتحدة

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