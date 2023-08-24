حزب حماة الوطن يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية في سمالوط

كرمت أمانة سمالوط غرب بحزب حماة الوطن بمحافظة المنيا، المتفوقين من أوائل الثانوية العامة والأزهرية بمركز سمالوط، وكذلك المدرسين المشاركين في مبادرة التميز المجانية، تحت رعاية الفريق جلال الهريدي، رئيس الحزب، واللواء أحمد العوض، النائب الأول لرئيس الحزب، واللواء طارق نصير، أمين عام الحزب، والدكتور أحمد العطيفي، أمين التنظيم.

صورة مضيئة من صور المشاركة المجتمعية

في البدايه، وجه معتز شادي، أمين الحزب بسمالوط، الشكر للمدرسين الذين شاركوا فى مبادرة الحزب المجانية طول شهرين قبل الامتحانات، بالإضافة إلى المراجعات المجانية لليالي الامتحان، مؤكدا على أن المشاركة الفعالة من قبل المعلمين والحزب والطلاب صورة مضيئة من صور المشاركة المجتمعية التي نسعى جميعا إلى دعمها بكل السبل الممكنة.

وأشاد بالقدرات الخاصة لأوائل الثانوية العامة والأزهرية من أبناء مركز سمالوط الذين بذلوا الجهد وأخلصوا في دراساتهم للحصول على أعلى الدرجات.

وأعرب خيري فؤاد، نقيب المعلمين، عن سعادته بالمشاركة في الاحتفال الذى يعد تتويجا للجهد المبذول من الحزب موجها الشكر لقيادات حزب حماة الوطن خاصة في محافظة المنيا.

ومن جهتها، أوضحت الدكتورة مريم صلاح، الأمين المساعد لحزب حماة الوطن بمركز سمالوط غرب محافظة المنيا، عن مدى فخرها بالطلاب المتفوقين في المرحلة الثانوية العامة والأأزهرية موجة الشكر والتهنئة للطلاب على هذا الإنجاز المتميز متمنية لهم الانطلاق نحو الريادة لكى يحققوا لأنفسهم النجاح والتفوق وللوطن التقدم والازدهار.

مصر تذخر بالكثير من النماذج الناجحة

كما وجهت الشكر لأولياء الأمور الذىن هيئوا لأبناىهم البيئة المناسبة للتفوق، مؤكدة على أن مصر تذخر بالكثير من النماذج الناجحة للشباب المتفوق الذى يتحدى الظروف والعقبات من أجل الوصول إلى هدفه، لافتة إلى أن هذة النوعية من الشباب المشرف هم أمل ومستقبل الوطن.

وأكد هوارى أبوطهير، الأمين المساعد للمركز بحزب حماة الوطن، أن هذا التكريم يعد بمثابة ختاما مشرفا لأعضاء أمانة سمالوط غرب الذين بذلوا مجهود رائع طوال ثلاثة شهور متوالية من خلال مبادرة التميز ألمجانية التى أطلقها الحزب واستجابة لها المعلمون المخلصون الذى أثروا مصلحة الطلاب وبخاصة من غير القادرين على مصالحهم الشخصية فكانت بحق سيمفونية رائعة فى حب الوطن.

وأوضح شريف السوبي، أمين التعليم بالحزب، أهمية دور الأحزاب والمجتمع المدنى للمساهمة فى العملية التعليمية وتذليل الصعوبات أمام أبنائنا الطلاب والمساهمة فى بث روح التفوق بينهم ليكونوا أملا فى مستقبل مشرق للوطن.

وأضافت مديحة بدوي، منسق مبادرة التميز بالحزب والأمين المساعد للتعليم، أن الحزب حريص على تكريم المتفوقين من اأنائنا الطلاب من الثانوية العامة والازهرية وكذلك تكريم المدرسين الذين شاركوا مجانا فى مبادرات الحزب لمواجهة الدروس الخصوصية، مؤكدة على أن تكريم الطالب والمدرس جنبا إلى جنب يأتي لإعلاء قيمة التفوق وإرساء قواعد جديدة للتفوق وتحفيز الهمم.