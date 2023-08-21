الإثنين 21 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"مستقبل وطن" يشكر "حماة الوطن" على حفل تكريم أوائل المرحلة الثانوية

جانب من الحفل
جانب من الحفل

وجه النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أمين التنظيم بالحزب، التحية لحزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، وجميع القيادات، لحرصه السنوي على على تنظيم الاحتفالية الخاصة بتكريم أوائل الشهادة الثانوية.

جاء ذلك خلال مشاركته في الحفل السنوي الذي نظمه حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور حكومي وبرلماني، لتكريم أوائل المرحلة الثانوية "العامة - الأزهرية - الفنية".

وقال: الاحتفالية بما تشهده من تواجد حزبي وبرلماني نموذج لما تعيشه الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي من التوافق حول كافة القضايا الأساسية.

ووجه التهنئة للطلبة المتفوقين، قائلًا: “التفوق في المرحلة الثانوية بداية الطريق، والمرحلة المقبلة تحتاج إلى مزيدًا من الجهد”.

وأشاد عبد الجواد، بجهود وزير التربية والتعليم، على جهود استكمال رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في تطوير العملية التعليم، قائلًا: “جميعنا يقف خلف الرئيس السيسي للعبور نحو الجمهورية الجديدة”.

IMG-20230821-WA0075
IMG-20230821-WA0075
IMG-20230821-WA0077
IMG-20230821-WA0077
IMG-20230821-WA0105
IMG-20230821-WA0105
IMG-20230821-WA0104
IMG-20230821-WA0104
IMG-20230821-WA0061
IMG-20230821-WA0061
الثانوية العامة الأزهرية الجمهورية الجديدة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق جلال الهريدي أوائل الشهادة الثانوية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي حزب حماة الوطن حزب مستقبل وطن

الأكثر قراءة

بث مباشر حفل الفنانة إليسا بمهرجان العلمين

ذهب لمعاتبته فسقط جثة.. تفاصيل مقتل شاب على يد جاره بحلمية الزيتون

موعد حفل محمد عدوية ومسلم ومحمود الليثي في مهرجان العلمين

ردًا على شائعة وفاة ابنتها.. سهير شلبي: «عاوزة حقي»

برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم ورياضة وأدبي

بالرقم السري| نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 على بوابة الحكومة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

تحدى الجامعة العربية

إبراهيم داود

طه حسين بين المهنة والفن

منى رجب

آفاق جديدة لمستقبل الساحل الشمالى «الجميل»

وائل لطفي

مصر ومتلازمة الأخ الأكبر!

ماجد حبته

بيت التراث

الحسين عبدالرازق

نظرة لقانون البناء!

رشا عبدالمنعم

ويبقى المسرح.. قراءة فى الدورة 16 للمهرجان القومى للمسرح

محمود خليل

العيش فى «الغيبوبة»

صور

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

مولد السيدة العذراء بدير درنكة فى أسيوط (صور)

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

قتيلة ومُصاب.. تفاصيل إطلاق النار على سيارة إسرائيلية بالقرب من جبل الخليل

ليلة العمليات.. تفعيل القبة الحديدية لاعتراض طائرة دون طيار من غزة

مخاوف من عمليات انتقامية.. ماذا يجرى فى إسرائيل بعد عملية "حوارة"؟