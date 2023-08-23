الأربعاء 23 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ميرال الهريدي تكشف سبب احتفال حزب حماة وطن بأوائل الثانوية العامة

ميرال الهريدي
ميرال الهريدي

قالت ميرال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن ، إن الاحتفال الذي نظمه الحزب لأوائل الثانوية العامة لشكرهم على تعبهم وجهدهم ليصلوا لهذه النتيجة، بالإضافة إلى شكر أولياء الأمور الذين تعبوا للوصول لهذه المرحلة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر جديدة"، مع الإعلامية إنجي أنور، والمذاع عبر فضائية "etc، أنه يوجد مفاجآت كثيرة من خلال أمانة التعليم، وكان لنا دورًا كبيرًا في الحوار الوطني، ولدينا رؤية قدمناها للتعليم لتنفيذها.

وتابعت الهريدي، أنه من منطلق فكرة حزب حماة وطن أن أي شاب تخرج كي يواكب سوق العمل يجب أن يكون لديه مهارات تمكنه من وجود فرصة في سوق العمل لأن العلاقة بين الإنسان وسوق العمل أساس بناء الإنسان. 

بناء الإنسان ليس عبارة عن تغيير مناهج التعليم 

وأكدت أن بناء الإنسان ليس عبارة عن تغيير مناهج التعليم ولكن لابد من معرفة ماذا يريد جيل زد وجيل الفا والذين يعتمدون على التكنولوجيا ولا يجوز معهم أن يدرسوا مواد تعليمية عقيمة عفا عليها الزمان. 

ميرال الهريدي حماة وطن أوائل الثانوية العامة الاحتفال الحوار الوطنى سوق العمل بناء الانسان

مواد متعلقة

"مستقبل وطن" يشكر "حماة الوطن" على حفل تكريم أوائل المرحلة الثانوية

وزيرا التعليم والرياضة يشهدان حفل "حماة وطن" لتكريم أوائل الثانوية العامة

"حماة الوطن": قناة السويس الجديدة حلم شعب وآمال وطن

حزب حماة وطن: نحتاج إلى توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية

حماة وطن: الأمن الغذائى مرتبط بوضعنا الحالى فى الزراعة

الأكثر قراءة

رسالة من الخطيب إلى اتحاد الكرة وسيد عبدالحفيظ: "المرحلة المقبلة صعبة جدا"

بالعصا والنيران.. تفاصيل مقتل الطفلة "كارما" على يد والدها

المستشار خالد محجوب لـ"الدستور": البعض يستخدم مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

تراجع أسعار السجائر.. والتجار: ضخ كميات إضافية خفف من حدة الأزمة

ناهد إمام لـ"الشاهد": الزوج الإخوانى عنيف بحكم التنشئة.. والمرأة تُستغل تحت ستار الدعوة

وفاة نجل مأمور قسم شرطة الشروق فى حادث سير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

مصر مُبدعة علوم الطب والصيدلة فى الكون!

محمد العسيري

نجيب ومنيب... القمر الليلة بدر

وائل لطفي

المتغطى بالغرب عريان

ماجد حبته

العالم علمين

مدحت بشاى

المحتوى الدرامى

عبد الرحيم طايع

السيدة إلهام شاهين

محمد رفعت

محافظون وتجارب (14) فخر المنصورة

محاسن السنوسي

ترند اليوم

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)