ميرال الهريدي تكشف سبب احتفال حزب حماة وطن بأوائل الثانوية العامة

قالت ميرال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن ، إن الاحتفال الذي نظمه الحزب لأوائل الثانوية العامة لشكرهم على تعبهم وجهدهم ليصلوا لهذه النتيجة، بالإضافة إلى شكر أولياء الأمور الذين تعبوا للوصول لهذه المرحلة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر جديدة"، مع الإعلامية إنجي أنور، والمذاع عبر فضائية "etc، أنه يوجد مفاجآت كثيرة من خلال أمانة التعليم، وكان لنا دورًا كبيرًا في الحوار الوطني، ولدينا رؤية قدمناها للتعليم لتنفيذها.

وتابعت الهريدي، أنه من منطلق فكرة حزب حماة وطن أن أي شاب تخرج كي يواكب سوق العمل يجب أن يكون لديه مهارات تمكنه من وجود فرصة في سوق العمل لأن العلاقة بين الإنسان وسوق العمل أساس بناء الإنسان.

بناء الإنسان ليس عبارة عن تغيير مناهج التعليم

وأكدت أن بناء الإنسان ليس عبارة عن تغيير مناهج التعليم ولكن لابد من معرفة ماذا يريد جيل زد وجيل الفا والذين يعتمدون على التكنولوجيا ولا يجوز معهم أن يدرسوا مواد تعليمية عقيمة عفا عليها الزمان.