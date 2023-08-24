الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس الروسي يخصص 50 ألف طن حبوب لدول إفريقيا

بوتين
بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن موسكو ستخصص من 25 إلى 50 ألف طن حبوب لدول إفريقيا.

وتابع خلال كلمته في قمة "بريكس" في جنوب أفريقيا، أن روسيا تركز على ضخ الأسمدة في الأسواق العالمية، كما تعمل على تقوية العلاقات مع دول إفريقيا.

 توحيد عملة دول الـ "بريكس"

وشدد على قضية التعامل بالعملة المشتركة، بالإضافة إلى العملات المحلية ونعرف أنه ستكون هناك تحديات كبيرة، لكن سنجد حلولًا لها، وهناك قضية أخرى أريد تسليط الضوء عليها وهي تتعلق بضمان التسويات المالية والاقتصادية بين دولنا.

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