ماذا حقق فيلم باربي فى شباك التذاكر بمصر؟

استطاع فيلم “باربي” الأمريكي أن يقدم حالة نجاح عالمية كبيرة بعدما أصبح أسرع عمل سينمائي من إنتاج شركة ورنر بروس العالمية يحقق المليار دولار إيرادات، خاصة وأن مخرجته من الجنس الناعم وهي المخرجة الشهيرة جريتا جيروج.

وعلى الرغم من هذا النجاح العالمي الذي كان بالتبعية ذات صيت واسع في السوشيال ميديا بمصر، وتحدث الكثير عنه بشكل كبير وأحدث اهتمام كبير من المواطنين هنا، لكن الأيام أثبتت أن كل هذه الهالة كانت على السوشيال ميديا فقط، حيث لم يحقق العمل سوى 8 ملايين جنيه فقط عقب عرضه لمدة قاربت الأسبوعين في مصر، ويسقط في فخ اللامبالاة الجماهيرية، ويختار الجمهور المصري فيلم “أوبنهايمر” الذي يتناول فكرة صناعة القنبلة النووية للمخرج نولان، حيث حقق العمل إيراد وصل الى 41 مليون جنيه منذ انطلاق عرضه.

وحقق فيلم “باربي” في أسبوع عرضه الأول بمصر ما يقارب الـ3 ملايين ونصف المليون جنيه، وحقق في الأسبوع الثاني إيراد وصل إلى 4 ملايين جنيه مصري، حيث من المرجح أن يزيد تراجعه خلال الفترة المقبلة، خاصة وسط منافسة شرسة للأفلام المصرية التي تحسنت ميزانيتها وقصتها وابطاله خلال المواسم السينمائية الماضية .

قصة الفيلم حول دمية تعشق المغامرة

تدور أحداث الفيلم حول دمية تعيش في مدينة باربيلاند تُدعى باربي، وحينما تُطرد من المدينة بسبب عدم كونها مثالية، تنطلق باربي في مغامرة بالعالم الحقيقي على أمل إثبات جدارتها والعودة إلى وطنها.

أبطال فيلم باربي الأمريكي

فيلم باربي أمريكي رومانسي من إخراج جريتا جيروج، صدر في عام 2023 من بطولة مارجو روبي، رايان غوسلينغ، أمريكا فيرارا، سيمو ليو، كيت مكينون، الكسندرا شيب، إيما ماكي، ويل فيرل، إيسا راي، مايكل سيرا وهاري نيف