السبت 12 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بعد طرحه بدور السينما في مصر.. إيرادات فيلم "باربي"

باربي
باربي

طرحت الشركة الموزعة للفيلم السينمائي الجديد “باربي” الفيلم بدور العرض السينمائي في مصر صباح اليوم. 

وأتاحت الشركة نظام الحجز المسبق للفيلم بعد سلسلة من التأجيلات. 

ويعرض الفيلم في 30 دور عرض على مستوى القاهرة والمحافظات. 

إيرادات فيلم باربي

وحقق فيلم باربي نجاحا كبيرا منذ عرضه بالولايات المتحدة الأمريكية قبل 3 اسابيع. 

ويواصل فيلم «Barbie» الحفاظ على المركز الأول في شباك التذاكر الأمريكي، حيث نجح في تحقيق 86 مليون دولار في أسبوعه الثالث بدور العرض السينمائي، مما يرفع إجمالي إيرادات الفيلم حول العالم لـ مليار و66 مليون دولار. 

وكان فيلم باربي قد أثار الجدل منذ الإعلان عن طرحه بدور العرض السينمائي في مختلف الدول. 

كما قامت بعض الدول العربية بإتخاذ قرار بمنع عرضه. 

فيما أعلنت  دولة الإمارات العربية عن عرض فيلم باربي في دور العرض السينمائي داخلها، حيث عرض اول أمس  10 أغسطس  في دور العرض السينمائية بالامارات، لكن تحت تصنيف +15، و كذلك حددت المملكة العربية السعودية طرح الفيلم يوم 31 أغسطس الجاري تحت تصنيف +18. 

قصة فيلم باربي

أنطلق فيلم باربي في الولايات المتحدة الأمريكية، بإطلالات مستوحاة من من عالم العرائس الشهير باربي، و تدور أحداث الفيلم حول شخصية Barbie التي يتم طردها من عالم باربي لأن صفاتها أقل من المعايير المطلوبة، فتبدأ رحتلها في عالم البشر في محاولة للعثور على سعادتها الحقيقية.

أبطال فيلم باربي

ويضم الفيلم عددا من النجوم المميزين منهم مارجو روبي، رايان جوسلينج، كيت ماكينون، ويل فيريل، كينجسلي بن أدير، سكوت إيفانز، سيمو ليو، نكوتي جاتوا، وهاري نيف، إيما ماكي، آنا كروز كاين، شارون روني، عيسى راي، نيكولا كوغلان، ألكسندرا شيب، ريتو آريا، إميرالد فينيل، مايكل سيرا، أمريكا فيريرا، أريانا جرينبلات، كونور سوينديلز، جيمي ديميتريو، هيلين ميرين.

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