ضبط ونش يحمل سيارتين ويعرض حياة المواطنين للخطر في مدينة الشروق

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".. متضمناً سيارة "ونش" تحمل سيارتين ملاكى بطريقة تعرض حياة الموطنين للخطر.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد وضبط السيارة "الونش" المستخدمة فى الواقعة، وتم ضبط (قائدها - مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.

ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة أحد الأشخاص بالبحيرة

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحيرة قيام (عامل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة حوش عيسى) بالاتجار فى المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بمسكنه وبحوزته (50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام - بندقية خرطوش) وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والسلاح النارى للدفاع عن نشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 830 ألف جنيه

كما رصد قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرة قسم شرطة ثان العامرية بمديرية أمن الإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وأسفرت الجهود عن ضبط (أحد الأشخاص)، وبحوزته (90 طربة لمخدر الحشيش وزنت 9 كيلو جرام – بندقية خرطوش وطلقات لذات العيار – مبلغ مالى) وضبط (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية") وبحوزته (10 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2,500 كيلو جرام – كمية لمخدر الأفيون – مبلغ مالى – سلاح أبيض).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (830,000 ثمانمائة وثلاثون ألف جنيه تقريبا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.