الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أسما شريف منير ليست الأولى.. أبرز الفنانات الذين حلقوا رؤوسهم

أسما شريف منير
أسما شريف منير

أثارت الفنانة أسما شريف منير الجدل خلال الساعات الماضية عقب ظهورها في مقطع فيديو وهي تزيل شعرها بماكينة الحلاقة.

وظهرت أسما شريف منير بنت الفنان “شريف منير” عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور “إنستجرام” وهي تحلق شعرها بالكامل بماكينة الحلاقة، لتنهال عليها التعليقات عن سبب إزالة شعرها بالكامل، لتعلق قائلة: "شعري بقاله فترة بيقع جامد، دة غير أن من كتر العمايل اتحرق وبقي مش صحي خالص، غير الغده وتأثرها عليه، قررت انفذ قرار كان بقالي كتير أوي نفسي اخده، ابدًا من جديد، أحرر نفسي".

وصدم متابعين السوشيال ميديا من جرأة الفنانة أسما شريف منير وعلق البعض أنها أنتهت من علاقة سابقة، وتداولت العديد من الأراء حول حالتها النفسية.

ورغم أن أسما شريف منير ليست الفنانة الأولى التي تقوم بهذه التجربة وحلق شعرها إلا أن هناك العديد من السيدات الفنانات الذين قاموا بنفس تلك التجربة وفي هذا التقرير سنرصد لكم أبرز المشاهير الذين حلقوا رؤوسهم، وإليكم التفاصيل على النحو التالي:

أسما شريف منير ليست الأخيرة.. أبرز الفنانات الذين حلقوا رؤوسهم

وغير أسما شريف منير، هناك العديد من المشاهير الذين حلقوا رؤوسهم منهم من تعرض لحالة نفسية والبعض الأخر أنهوا علاقات عاطفية قديمة، ويصف البعض أن السيدات القادرات على فعل هذا الشئ فهي سيدة قوية مرت بالعديد من الصعاب والتحديات في حياتها الشخصية.

الفنانة والمطربة شيرين عبدالوهاب

عقب إنفصال الفنانة والمطربة شيرين عبدالوهاب عن زوجها الفنان حسام حبيب ظهرت على متابعيها حالقة رأسها، لتبرر موقفها أنها كانت تعاقب نفسها على أفعالها معلقة “أنا كدة فوقت”.

الفنانة السورية سوزان سكاف

أثارت الفنانة السورية سوزان سكاف ضجة كبيرة من قبل رواد السوشيال ميديا عقب ظهورها حالقة رأسها من أجل مسلسل "حائرات"، وظهرت وهي تبكي بشدة أثناء التخلي عن شعرها.

الفنانة اللبنانية نادين نجيم

ظهرت الفنانة اللبنانية نادين نجيم لمتابعيها وهي حالقة رأسها تماماً، خلال أحداث مسلسل "خمسة ونص"، وهي تحلق شعرها "زيرو" ضمن الأحداث، وذلك دعمًا منها لمرضى السرطان، مما أثار مظهرها ضجة كبيرة وقتها.

أسما شريف منير شريف منير الفنانة أسما شريف منير أسما أسما شريف

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