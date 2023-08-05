السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بعد تصدرها لمواقع البحث.. شيرين عبدالوهاب نجمة "الترند" المثيرة للجدل دائمًا

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

تصدرت الفنانة شيرين عبدالوهاب مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تداول عدد من رواد السوشيال ميديا، خبر يفيد محاولتها الانتحار، الأمر الذي نفته نقابة الموسيقيين، مؤكدة أن الخبر ليس له أساس من الصحة.

شيرين عبد الوهاب، اشتهرت بصوتها الجميل وأغانيها الرومانسية، لكنها أيضاً اشتهرت بأزماتها ومواقفها التي أثارت الجدل والانتقادات في السنوات الأخيرة. 

“الدستور” يرصد في هذا التقرير أشهر الأزمات التي تصدرت بها الفنانة شيرين عبدالوهاب عرش "الترند" في الفترة الأخيرة.

تعد شيرين عبد الوهاب واحدة من ألمع نجمات الفن في الوطن العربي، فمنذ بداية مسيرتها الفنية، كانت تثير الانتباه بصوتها القوي وأدائها المميز، إلا أنها بالإضافة إلى ذلك، أصبحت نجمة تتصدر العناوين بأخبارها ومواقفها المثيرة للجدل.

تصريحات جريئة:

تعرف شيرين عبد الوهاب بالجرأة في التعبير عن رأيها، وهو ما يؤدي في بعض الأحيان لتصريحات تثير جدلاً واسعًا بين المتابعين، فقد أثارت العديد من الأزمات بسبب تصريحاتها الجريئة سواء الخاصة بحياتها الشخصية أو العملية.

أزمة تصريحاتها في حفلة في البحرين عندما قالت "أتكلم هنا براحتي لو في مصر كنت اتحبست"، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة وقرار بإيقافها من نقابة المهن الموسيقية.

انفصالها ورجوعها لحسام حبيب:

من الأزمات التي أثارت بها الجدل الفنانة شيرين عبد الوهاب، هو انفصالها ورجوعها أكثر من مرة للفنان حسام حبيب، حيث تصدرت أزمتهم مواقع التواصل الاجتماعي لأسابيع، ليس في مصر فقط بل الوطن العربي أجمع.

سخريتها من عمرو دياب:

من المواقف التي تسببت في إثارة الجدل حول الفنانة شيرين عبدالوهاب، هي أزمة سخريتها من عمرو دياب في حفل زفاف عمرو يوسف وكندة علوش، عندما قالت "أما التاني ده كبر وراحت عليه"، في إشارة إلى الهضبة، مما أغضب جمهوره.

تعاطي المخدرات:

من الأزمات التي تصدرت بها النجمة شيرين عبدالوهاب، هي أزمة دخولها مصحة نفسية بعد تعرضها للضرب من شقيقها، وادعاءه بأنها تتعاطى المخدرات مع حسام حبيب، الأمر الذي تسبب في تدخل النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

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