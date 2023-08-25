اليوم الجمعة.. الكنيسة اللاتينية تحتفل بذكرى القدّيس يوسف كلسانسيوس الكاهن

تحتفل الكنيسة اللاتينية بذكرى القدّيس يوسف كلسانسيوس، الكاهن، والذي ولد في مقاطعة أراجونا في إسبانيا عام 1557. سيم كاهنا وخدم في وطنه. ثم أرسِلَ الى روما ليعلِّم الأولد الفقراء، فأسس جمعية تهتم بهم. تحمل مشقات كثيرة وافتراءات الحساد. توفي في روما عام 1648.

عظة الكنيسة الاحتفالية في هذه المناسبة

وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: فَلْنُحِبَّ، جَميعُنا، مِنْ كُلِّ قَلْبِنا، وَكُلِّ نَفْسِنا، وَكُلِّ ذِهنِنا، وَكُلِّ قُدْرَتِنا، وَكُلِّ قوَّتِنا، وَكُلِّ فَهْمِنا، وَكُلِّ قِوانا، وَكُلِّ جَهْدِنا، وَكُلِّ عاطِفَتِنا، وَكُلِّ أَحشائِنا، وَكُلِّ رَغَباتِنا، وَكُلِّ إِرادَتِنا، الرَّبَّ الإِلَهَ، الَّذي وَهَبَنا، وَيَهَبُنا، جَميعاً كُلَّ جَسَدِنا، وَكُلَّ نَفْسِنا، وَكُلَّ حَياتِنا، الَّذي خَلَقَنا، وَافتَدانا، وَالَّذي سَيُخَلِّصُنا بِرأْفَتِه وَحْدَها، وَالَّذي صَنَعَ وَيَصْنَعُ لَنا كُلَّ خَيْرٍ، نَحْنُ البائِسينَ وَالأَشقياءَ، الـمُتَعَفِّنينَ وَالنَّتِنينَ، ناكِري الجَميلِ وَالأَشرارَ.

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فَلا نَرْغَبَنَّ، إِذاً، في شَيْءٍ آخَرَ، وَلا نَبْتَغِـيَنَّ شَيْئاً آخَرَ، وَلا يَرُقْ لَنا وَيُبْهِجْنا، سِوى خالِقِنا، وَفادينا، وَمُخَلِّصِنا، الإِلَهِ الحَقِّ وَحْدَهُ، الَّذي هوَ ملءُ الصَّلاحِ، كُلِّ صَلاحٍ، وَكُلِّ الصَّلاحِ، الصَّلاحِ الحَقيقيِّ َالأَسمى، الَّذي هوَ وَحْدَهُ صالِحٌ، وَرَؤوفٌ، وَوَديعٌ، وَعَذْبٌ، وَحُلْوٌ، الَّذي هوَ وَحْدَهُ قُدُّوسٌ، وَعادِلٌ، وَحَقٌّ، وَقُدُّوسٌ، وَمُسْتَقيمٌ، الَّذي هوَ وحْدَهُ عَطوفٌ، وبَريءٌ، وطاهِرٌ، الَّذي منهُ، وبِهِ، وفيهِ، كُلُّ صَفْحٍ، وكُلُّ نعمَةٍ، وكُلُّ مَجْدٍ، لِكُلِّ التَّائِبينَ وَالأَبرارِ، وكُلِّ الطُّوباوِيِّينَ الَّذيْنَ يَنْعَمونَ، مَعاً، في السَّمَوات.

لِذَلِكَ، لا يُعَوِّقْنا شَيْءٌ، وَلا يَفْصِلْنا شَيْءٌ، وَلا يَحُلْ دونَنا شَيْء. أَينَما كُنَّا وَفي كُلِّ مَكانٍ، في كُلِّ ساعَةٍ وَفي كُلِّ وَقْتٍ، يَوْمِيّاً وَباستمرارٍ، فَلْنُؤمِنْ حَقّاً، وَبِتَواضُعٍ، وَلْنَحْفَظْ في قَلْبِنا، وَلْنُحِبَّ، وَلْنُكَرِّمْ، وَلْنَعْـبُدْ، وَلْنَخْدُمْ، وَلْنُسَبِّحْ، وَلْنُبارِكْ، وَلْنُمَجِّدْ، وَلْنَرْفَعْ، وَلْنُعَظِّمْ، وَلْنَشْكُرِ، الإِلَهَ الأَزَليَّ، وَالعَلِيَّ، وَالأَسمى، الثَّالوثَ وَالوَحْدَةَ، الآبَ، وَالاِبنَ، وَالرُّوحَ القُدُسَ.