الخميس 24 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

شريك مميز.. تقرير إفريقي: أنباء عن قبول مصر في "البريكس"

البريكس
البريكس

قالت صحيفة" ميل اند جارديان" الإفريقية وفقا لمصادرها، إن مجموعة البريكس وافقت على انضمام كلا من السعودية ومصر لمجموعة البريكس، ومن المتوقع أن يعلن الرئيس الجنوب الافريقي سيريل رامافوسا القرار اليوم الخميس.

وكان أكثر من 20 دولة، أربعة منها من أفريقيا، قد طلبت رسميًا الانضمام إلى البريكس.

ووفقا لمصادر مطلعة للصحيفة، فان إثيوبيا والجزائر ونيجيريا ومصر هم الدول الأربع الإفريقية التي أخذتها المجموعة  بعين الاعتبار، وقال الدبلوماسيون رفيعو المستوى إن جنوب إفريقيا تدعم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر وإيران لتصبح أعضاء دائمين.

- مصادر رفيعة المستوى في بعثات دبلوماسية تؤكد انضمام مصر والسعودية

وأكدت ثلاثة مصادر رفيعة المستوى في ثلاث بعثات دبلوماسية من الدول الخمس لصحيفة  "M&G"،  أن جميع الدول الخمس وافقت على أن تصبح المملكة العربية السعودية ومصر عضوين دائمين، اما عن ايران، فقد قالت المصادر، ان العقوبات الغربية على ايران قد قوضت فرص انضمامها.

وقال المطلعون إن الجدل حول ما إذا كان ينبغي لإيران الانضمام إلى المجموعة استمر طوال ليلة الثلاثاء، حيث أنهت دول "البريكس" اجتماعاتها دون التوصل إلى إجماع حول ما إذا كان ينبغي للإيرانيين الانضمام أم لا.

وأضاف مطلعون على المناقشات للصحيفة  إن مصر، من حيث موقعها الاستراتيجي، تحظى باهتمام جدي لموافقة جنوب أفريقيا على الانضمام إلى المجموعة.، وقال أحد المطلعين إن الناتج المحلي الإجمالي في مصر وحجم السكان وموقعها الاستراتيجي على البحر الأبيض المتوسط وقناة السويس يجعلها شريكا جذابا.

- باحثة لـ"الدستور": فرض انضمام مصر لـ البريكس "كبيرة"

قالت رحمة حسن، الباحثة في المرصد المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن قمة “بريكس” في جنوب إفريقيا، تأتي في ظل بحث الدول الخمس المؤسسين للمجموعة عن اقتصاد أكثر تعددية في ظل سيطرة الدولار على الاقتصاد العالمي، والبحث عن بدائل من خلال دور بنك التنمية الجديد.

وأوضحت رحمة حسن، أن مصر انضمت إلى بنك التنمية الجديد بجانب البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، من أجل العمل على توفير عملة موحدة أو إمكانية الحصول على فوائد التبادل التجاري والاستثمار وامكانية استخدام العملات المحلية في التعاملات التجارية، خاصة بعد إخراج واشنطن لموسكو من نظام الدفع العالمي سويفت. 

 

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