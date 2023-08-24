موقع برازيلي: "البريكس" توافق على انضمام مصر للمجموعة مع إيران والإمارات والسعودية

كشف مراسل موقع "UOL" البرازيلي في جنيف، أسماء الدول التي ستقبل عضويتها في مجموعة "بريكس"، وفق مسودة بيان ختامي للمجموعة اطلع عليه.

وأورد البيان، وفق تشاد، ووفقا لما نقلته روسيا اليوم ، أسماء الأرجنتين ومصر وإيران والإمارات والسعودية كأعضاء جدد في المجموعة، وأضاف أن اختيار هذه الدول لعضوية المجموعة تم مراعاة للتوازن الجغرافي.

باحثة لـ"الدستور": فرض انضمام مصر لـ البريكس "كبيرة"

قالت رحمة حسن، الباحثة في المرصد المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن قمة “بريكس” في جنوب إفريقيا، تأتي في ظل بحث الدول الخمس المؤسسين للمجموعة عن اقتصاد أكثر تعددية في ظل سيطرة الدولار على الاقتصاد العالمي، والبحث عن بدائل من خلال دور بنك التنمية الجديد.

وأوضحت رحمة حسن، أن مصر انضمت إلى بنك التنمية الجديد بجانب البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، من أجل العمل على توفير عملة موحدة أو إمكانية الحصول على فوائد التبادل التجاري والاستثمار وامكانية استخدام العملات المحلية في التعاملات التجارية، خاصة بعد إخراج واشنطن لموسكو من نظام الدفع العالمي سويفت.

- اجتماع البريكس يأتي في توقيت حرج

وأوضحت رحمة حسن في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن أهمية التجمع ترجع كذلك إلى كون تجمع البريكس الذي يضم 5 دول تمثل نحو 26 % من حجم الناتج المحلى الإجمالي عام 2021، ومتوقع ان تصل إلى ما يزيد عن 31 % عذا العام، وتمتلك ما يزيد عن 40 % من سكان العالم مما يجعلها سوقا كبيراً، وتسيطر على اكثر من 20 % من حجم التجارة العالمية، وتضم في عضويتها دول تخضع ضمن أقوى 10 اقتصادات عالمياً، وهما الصين المصنفة الثانية كأكبر اقتصاد في الناتج المحلي لعام 2022، والهند المصنفة خامساً.

وتابعت "يأتي الاجتماع الحالي في ظل التوترات التي يشهدها العالم بدايةً من الحرب الروسية الأوكرانية وتاثيرها على ملف الطاقة والغذاء، والاقتصاد المتاثر بتضخم الاقتصاد الأمريكي، والضغوط الاقتصادية والتكنولوجية التى يمارسها الغرب على كل من الصين وروسيا، مما يجعل الغرب المشكل لمجموعة "السبع" والذي يضم دولا ذات ايديولوجيات متشابهة، التخوف من تكوين تحالف جيوسياسي تختلف فيه توجهات تلك الدول، وبالتالي الرغبة في التوسع والنظر في طلبات الدول التي تطلب الانضمام للمجموعة".