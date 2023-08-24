"إيكواس" تواصل استعداداتها لتدخل عسكرى محتمل فى النيجر

أكدت مصادر عسكرية في نيجيريا، الخميس، أن الاستعدادات للتدخل العسكري من جانب المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" في النيجر مستمرة.

وقالت المصادر العسكرية في تصريحات نقلتها شبكة "روسيا اليوم، إنه "يجري تنفيذ التخطيط، الذي تم التصديق عليه في أكرا والذي ينص حاليًا على نشر القوات وأن العسكريين و القوات الاحتياطية، لم يتلقوا أي أمر مضاد للتدخل العسكري في نيامي".

وأضافت المصادر، أن خيار القوة لاستعادة النظام الدستوري في النيجر لا يزال قائما ومحافظا عليه ومبرمجا، مشيرًا إلى أن رؤساء الجيوش هم الذين يديرون حاليا انتشار القوات.

وأوضح أن ذلك يتضمن نقلهم عبر ممرات الدول المتاخمة للنيجر إلى المواقع المختارة كقاعدة و نقطة انطلاق.

يوم التدخل العسكري

وكانت "إيكواس" أعلنت الجمعة 18 أغسطس الجاري، أنها اتخذت القرار بشأن اليوم المحدد للتدخل العسكري في النيجر، ولكن لن تعلن عنه.

وقال مفوض السلم والأمن في "إيكواس" خلال مؤتمر صحفي من أكرا بعد اجتماع قادة جيوش المجموعة، إن "التدخل العسكري ليس خيارنا المفضل، لكننا مضطرون لذلك بسبب تعنت المجلس العسكري في النيجر"، التي شهدت انقلابا عسكريا قبل أسابيع أطاح الرئيس محمد بازوم.

وتسعى "إيكواس" وقوى دولية أخرى إلى إيجاد حلول دبلوماسية لانقلاب 26 يوليو في النيجر، وهو السابع في غرب ووسط إفريقيا في 3 سنوات.

لكن بعد رفض عدة محاولات للحوار، اتجهت "إيكواس" إلى تنشيط قوة إقليمية قال قادة عسكريون إنها مستعدة للانتشار إذا فشلت المحادثات.

وأول أمس أعلنت مجموعة "إيكواس" رفضها مقترحا من المجلس العسكري الحاكم في النيجر بإجراء انتخابات في غضون 3 سنوات من انقلاب يوليو، مما يطيل أمد المأزق السياسي الذي قد يؤدي إلى تدخل عسكري إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.