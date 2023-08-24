بينها افتتاح معرض الفنان النمساوى آجون كاى تمرن.. أجندة "الدستور" الثقافية اليوم

ما بين العروض السينمائية والفنية والأمسيات الثقافية، يذخر اليوم الخميس 24 أغسطس 2023، بالعديد من الفعاليات والأنشطة التي نستعرضها لكم في أجندة “الدستور” الثقافية.

ففي الثامنة مساء، يقيم قصر الأمير طاز التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية حفلا فنيا موسيقيا يحييه المايسترو محمد عادل، يتضمن برنامج الحفل عزف عدد من مؤلفاته الموسيقية من بينها: “الوعد المنسي، غريب، حنين من القلب، الحصان المجنح”، بالإضافة إلى مؤلفه الجديد "الخاتم المسحور"، كما يقدم أغنيتين "حبيبته على إيه"، و"حب يفوت" من تأليفه وكلمات الشاعرة جيهان عيد وغناء المطربة نورهان صلاح.

يذكر أن الدكتور محمد عادل، أستاذ مساعد بقسم التأليف والقيادة بمعهد الكونسرفتوار، له العديد من المؤلفات الموسيقية.

وفي نفس التوقيت، الثامنة مساء، يفتتح بمركز إبداع قبة الغوري، التابع لصندوق التنمية الثقافية أيضا، معرضا للفن التشكيلي تحت عنوان “طريق الكباش”.

ــ على الألفى يحيى الليلة الثامنة لـ"صيف الإنتاج الثقافى"

وفي التاسعة مساء، يحيى الفنان على الألفى الليلة الثامنة برنامج "صيف الإنتاج الثقافى"، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى، وذلك على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بساحة دار الأوبرا المصرية بأرض الجزرية .

ويقدم الفنان على الألفى مجموعة من أغانى كوكب الشرق أم كلثوم ومحمد عبدالوهاب ومحمد رشدي وعبدالحليم حافظ وشادية وأنغام وأصالة وبهاء سلطان، بالإضافة إلى عدد من أغانيه الخاصة.

ــ فرقة المولوية المصرية بمهرجان الصيف

وضمن فعاليات الدورة العشرين لمهرجان الصيف الدولي، الذي تنظمه مكتبة الإسكندرية، يستقبل المسرح المكشوف في الثامنة والنصف مساء حفلا للإنشاد الديني تحييه فرقة المولوية المصرية، بقيادة المنشد عامر التوني.

ويتضمن برنامج الحفل أناشيد وأغنيات المديح الصوفي التي اشتهرت بها فرقة المولوية المصرية، نذكر من بينها "متى يا حبيب القلب عيني تراكم ــ سيرة الحبايب ــ هامت القلوب ــ يا نفس عن الحب لا تتوقفي ــ تملكتم عقلي وقلبي ومسمعي ــ شربنا على ذكر الحبيب ــ يا مليحًا ــ لولاك يا زينة الوجود ــ ماذا عن طيف الأحبة لو سري وغيرها".

في سياق متصل، تحتضن قاعة الوفود بمكتبة الإسكندرية في السابعة مساء لقاء مفتوحا مع الكاتب العماني زهران القاسمي، الحاصل علي جائزة البوكر للرواية العربية دورة هذا العام 2023.

ــ افتتاح معرض “قصائد غابة مهجورة” ببيت السناري

وفي السابعة مساء، يستقبل بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب التابع لمكتبة الإسكندرية، افتتاح معرض “قصائد غابة مهجورة”، للفنان آجون كاي تمرن، ويقام المعرض بالتعاون مع المركز الثقافي النمساوي بالقاهرة.

يفتتح المعرض الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، بحضور الموسيقار راجح داوود، المستشار الفني والمشرف على مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية، ونخبة من المثقفين والفنانين المصريين والأجانب.

يضم المعرض مجموعة من الأعمال الفنية التي تجمع بين الكثير من العناصر التي يتم دمجها معا في شكل فني جذاب يحمل الكثير من المعاني، وكذلك بعض المنحوتات والأشغال اليدوية، بالإضافة إلى بعض الأعمال التصويرية التي تعكس أفكاره حول تراث الإنسانية، ويصاحب ذلك فقرة فنية لعازف القانون الدكتور محمد العجمي، حيث يقدم مجموعة من أشهر أعماله الفنية.

ــ يوم فلكي بمتحف الفن الإسلامي

وفي الخامسة مساء، ينظم متحف الفن الإسلامي يوما فلكيا متكاملا، وذلك بالتعاون مع جامعة عين شمس وكلية الآثار بجامعة عين شمس.

وتتضمن فعاليات اليوم الفلكي مناقشة تاريخ الفلك في الحضارة الإسلامية والآلات الفلكية وتاريخها، وأسرار الآلات الفلكية واستخداماتها العملية.

تبدأ فعاليات اليوم الفلكي في الخامسة وحتي السادسة وورشة عمل فلكية عن المجموعات النجمية. ومن السادسة وحتي الثامنة تستقبل قاعة المحاضرات بالمتحف ندوة عن الآلات الفلكية في الحضارة الإسلامية. وتختتم الفعاليات في الثامنة مساء برصد فلكي باستخدام تليسكوبات الجمعية نراقب ونرصد القمر وفوهاته النيزيكية، كما نتعرف على أشهر المجموعات النجمية.