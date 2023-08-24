"القومى للترجمة" يطرح النسخة العربية لكتاب "توجيه حركة التنقلات"

صدرت حديثا عن المركز القومي للترجمة، النسخة العربية لكتاب "توجيه حركة التنقلات عبر القنوات البحرية".. الهجرة والعولمة في منطقة قناة السويس وما ورائها 1869 ــ 1914. من تأليف فاليسكا هوبر، ومن ترجمة محمد صبري الدالي.

جرت العادة على رواية تاريخ العولمة باعتبارها تاريخا لجسر المسافات، وتسريعا عمليات تدفقات الناس والبضائع والأفكار، من هنا يأتي هذا الكتاب ــ توجيه حركة التنقلات عبر القنوات البحرية ــ لتنقيح هذا التصور من خلال إمعان النظر في مجموعة كبيرة ومتنوعة من الناس الذين مروا عبر قناة السويس، وهو الطريق البحري العالمي الذي اختصر المسافات، وافتتح للملاحة في سنة 1869 م، والكتاب ــ باعتباره مساهمة بحثية تجريبية في تاريخ العولمة ــ إنما يطرح تساؤلات عن الكيفية التي تم بها الوعي بعملية المرور بين أوروبا وآسيا وأفريقيا.

وكيف تم تنظيمها ومراقبتها والسيطرة عليها في الفترة الممتدة منذ افتتاح القناة للملاحة العالمية وحتى نشوب الحرب العالمية الأولى، وذلك بطرحه لفرضية أن هذه الفترة لم تكن حقبة من حقب تسهيل حركة النقل والتنقل دون معوقات، ولا فترة لتشديد القيود علي الحدود وزيادة الضوابط علي حركة المروور، بل إنها ــ وعلي خلاف ذلك ــ تميزت بتوجيه حركة مرور الناس والسلع والبضائع والأفكار والسيطرة عليها، من خلال التمييز بينها، وضبط حركتها ووضع ضوابط إدارية لها.

إن الكتاب بروايته لقصص السائحين، والجنود، والعمال، رالحجاج، والمسافرين عن طريق التهرب علي ظهر السفن، وتجار القوافل، وربابنة المراكب الشرعية وغيرهم .. إنما يكشف عن التشابكات المعقدة بين الإمبراطوريات والمبادرات الدولية والشركات الخاصة.

ــ القوى العظمى السياسية الخارجية للولايات المتحدة تجاه أفريقيا

كما طرح المركز القومي للترجمة أيضا، ترجمة لكتاب “القوى العظمى السياسية الخارجية للولايات المتحدة تجاه أفريقيا”، من تأليف ستيفن إم . ماجو، وترجمة شهرت العالم.

يتناول هذا الكتاب قضية رئيسية، تتمثل في ما إذا كانت الولايات المتحدة تنتهج سياسة خارجية متماسكة تجاه أفريقيا، وعند تقييم تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، وتفاعلاتها مع القارة، لا سيما مع القرن الأفريقي.

يلقي مؤلف كتاب “القوى العظمي السياسية الخارجية للولايات المتحدة تجاه أفريقيا”، ستيفن إم . ماجو، بظلال من الشك حول ما إذا كانت الإدارات الأمريكية المتعاقبة لديها سياسة خارجية متماسكة تجاه أفريقيا.

كما يتناول التفاعلات التاريخية بين الولايات المتحدة الأمريكية والقارة، فضلا عن تقييم مشاركة الولايات المتحدة في أفريقيا، من خلال عدسة السياسة الخارجية، كما يقارن الكتاب تفضيلات السياسة الخارجية واستراتيجياتها لدي الدول الأوروبية الأخري، والاتحاد الأوروبي، ودول مجموعة البريكس، تجاه أفريقيا.