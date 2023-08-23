الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الفريق أسامة ربيع يكشف تفاصيل تصادم ناقلتين وعودة حركة الملاحة لقناة السويس

أسامة ربيع
أسامة ربيع

كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، تفاصيل تصادم ناقلتين، وعودة حركة الملاحة لقناة السويس، قائلا: " إن هناك انتظاما في حركة الملاحة داخل القناة، والحركة تسير بصورة طبيعية من الاتجاهين". 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر قناة صدى البلد، أنه تم تشغيل قاطرات الهيئة التي نجحت في التعامل مع الموقف الملاحي الطاريء، لافتاً إلى أنه قد حدث عطل مفاجئ في التوجيه بما تطلب الاستعانة بقاطرات الهيئة لقطرها لحين الإصلاح. 

وتابع رئيس هيئة قناة السويس: "لدينا إمكانيات وخبرات كبيرة في التعامل مع المواقف الطارئة في المجرى الملاحي، كما نعمل على ألا تتوقف حركة الملاحة في قناة السويس، ونحارب الوقت والزمن حتى لا تتوقف حركة الملاحة في قناة السويس". 

وأشار إلى أنه لم يحدث أي تسريب في المركب التي حدث بها عطل لأنها كانت تحمل غازًا، معقباً: "نتعامل باحترافية شديدة مع أي طارئ في قناة السويس". 

أسامة ربيع أحمد موسى قناة السويس تصادم ناقلتين حركة الملاحة

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