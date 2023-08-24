الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ابحثوا عن المستفيد.. خبير: بوتين أكثر المتضررين من حادث طائرة قائد فاجنر

بوتين
بوتين

علق الدكتور سمير أيوب، خبير في الشؤون الروسية، على مقتل قائد مجموعة فاجنر في طائرة خاصة تم إسقاطها في شمال موسكو.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الأربعاء: "ابحثوا عن المستفيد من مقتل بريجوجين، بوتين أكثر المتضررين من حادث طائرة قائد فاجنر".

وأضاف أن إسقاط طائرة فاجنر ومقتل قائد المجموعة قد يكون من خلال طرف ثالث، مشيرًا إلى أنه لا يعتقد أن روسيا يمكنها التأثير في مجموعة فاجنر الآن، بعد مقتل قائدها يفجيني بريجوجين في تحطم الطائرة التي كانت تقله فوق موسكو.

وأشار إلى أن الرئيس الروسي بوتين استطاع استيعاب مجموعة فاجنر وكل من كان يؤيد مطالبها منذ نهاية التمرد، حيث حلّ هذه المشكلة، متابعًا: "لذلك ذهابها إلى بيلاروسيا واستطاعة الرئيس بوتين حل هذه المشكلة أدى إلى قبول القائد السابق فاجنر كل ما اقترحه بوتين واتفق مع رئيس بيلاروسيا عليه".

وأكمل: "أذكر أن التصريح الأخير ليفجيني بريجوجين عندما قال إنه يريد العمل من أجل مصالح روسيا في أفريقيا لتصبح عظيمة يدل على أن العلاقات بينه وبوتين كانت ممتازة وعادت إلى سابق عهدها".

سمير أيوب القاهرة الإخبارية موسكو فاجنر بوتين بيلاروسيا الرئيس الروسي

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