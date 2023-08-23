"القاهرة الإخبارية": أصابع الاتهام تشير إلى روسيا فى مقتل قائد فاجنر

قال حسين مشيك، مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية"، إن أصابع الاتهام بإسقاط الطائرة التي كانت تقل قائد فاجنر تشير إلى روسيا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الأربعاء، أن وزارة الطوارئ الروسية فتحت تحقيقا في ملابسات تحطم الطائرة التي كان قائد فاجنر يفجيني بريجوجين على قائمة ركابها.

وأكد أن إعلام تابع لفاجنر نوه بأن الدفاعات الروسية هي التي أسقطت طائرة تابعة له بين موسكو وسان بطرسبرج.

وسبق، أعلنت وكالة تاس الروسية، منذ قليل، مقتل 10 أشخاص بعد تحطم طائرة خاصة في شمال موسكو.