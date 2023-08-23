الأربعاء 23 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": أصابع الاتهام تشير إلى روسيا فى مقتل قائد فاجنر

قائد فاجنر
قائد فاجنر

قال حسين مشيك، مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية"، إن أصابع الاتهام بإسقاط الطائرة التي كانت تقل قائد فاجنر تشير إلى روسيا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الأربعاء، أن وزارة الطوارئ الروسية فتحت تحقيقا في ملابسات تحطم الطائرة التي كان قائد فاجنر يفجيني بريجوجين على قائمة ركابها.

وأكد أن إعلام تابع لفاجنر نوه بأن الدفاعات الروسية هي التي أسقطت طائرة تابعة له بين موسكو وسان بطرسبرج.

وسبق، أعلنت وكالة تاس الروسية، منذ قليل، مقتل 10 أشخاص بعد تحطم طائرة خاصة في شمال موسكو.

 

موسكو القاهرة الإخبارية قائد فاجنر الدفاعات الروسية وزارة الطوارئ الروسية

مواد متعلقة

عضو "برلمانية مستقبل وطن" يكشف أسباب دعم الحزب الرئيس السيسى

أمين "برلمانية مستقبل وطن": الرئيس السيسى عبر بمصر لبر الأمان رغم التحديات

برلمانية بمستقبل وطن: الرئيس السيسى الأقدر على استكمال مسيرة البناء

أمين "مستقبل وطن" بأسيوط: دعم الحزب للسيسى فى الانتخابات الرئاسية للصالح العام للمواطن

"حقوق إنسان النواب": مصر تحت قيادة الرئيس السيسى عززت مسار التنمية الشاملة

"مستقبل وطن": تأييدنا للرئيس السيسى دعوة لإكمال المهمة والقادم أفضل

قيادى بـ"مستقبل وطن": الدولة تمضى بخطى ثابتة فى مجال الصناعة

بلال الدوى: 90% من مخرجات الحوار الوطنى أنجرها الرئيس السيسى

الأكثر قراءة

السعودية تعلن وفاة الأمير فيصل بن تركى بن عبدالعزيز

بعد تحطم طائرته.. إعلام فاجنر: اغتيال «بريجوجين» قطع رأس المجموعة

أين كان بوتين لحظة تحطم طائرة قائد فاجنر؟.. تقارير روسية تُجيب

وفاة نجل مأمور قسم شرطة الشروق فى حادث سير

"شعبة الدخان": التجار لديهم مخزون يعادل إنتاج الشرقية للدخان لمدة شهر

موعد إجازة مولد النبوي 2023 وحكم صيامه والاحتفال به

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

مصر مُبدعة علوم الطب والصيدلة فى الكون!

محمد العسيري

نجيب ومنيب... القمر الليلة بدر

وائل لطفي

المتغطى بالغرب عريان

ماجد حبته

العالم علمين

مدحت بشاى

المحتوى الدرامى

عبد الرحيم طايع

السيدة إلهام شاهين

محمد رفعت

محافظون وتجارب (14) فخر المنصورة

محاسن السنوسي

ترند اليوم

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)