الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مسئول فى البنتاجون عن مقتل قائد فاجنر: "هذا نهج بوتين"

فاجنر
فاجنر

علق برنت سادلر، مسئول سابق في البنتاجون، على مقتل قائد مجموعة فاجنر في طائرة خاصة، تم إسقاطها في شمال موسكو.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الأربعاء: "لا نعلم تمامًا حتى الآن إجابة السؤال المتعلق باستبعاد أن يكون استهدافًا مباشرًا من قبل روسيا لقائد مجموعة فاجنر".

وأضاف أن هذا الأمر يعتمد إلى حد بعيد على تقييم الظروف الراهنة في موسكو، مشيرًا إلى أن هناك تاريخًا حافلًا فيما يتعلق بهذه الإجراءات وأداء الرئيس الروسي بوتين.

وأشار إلى هناك الكثير من الرغبات في الدوائر المقربة من بوتين انتهاج هذا النهج للتخلص من الأعداء والخصوم، وهذا الأمر يمكن أن يتصل بإسقاط الطائرة، هل تم إسقاطها عن طريق استهدافها أو أن عطلًا ميكانيكيًا أصابها؟

وأوضح أن هناك الكثير من الأقاويل في الداخل الروسي، ولكن في النهاية، هناك أشخاص على طائرة قُتلوا وسوف تتضح هذه الحقائق والتفاصيل خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن هناك مجموعة من المرتزقة المنتشرة حول العالم، وسوف تحاول إيجاد قادة جدد.  

برنت سادلر المسئول سابق في البنتاجون موسكو قائد مجموعة فاجنر البنتاجون روسيا القاهرة الإخبارية

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