"الفرصة".. مؤسس "بيت مصر": نسهّل الحصول على الوحدات السكنية أونلاين

عرض المتسابق طارق الغمراوي، مؤسس شركة "بيت مصر" فكرة مشروعه الاستثماري أمام لجنة تحكيم برنامج "الفرصة".

وقال الغمراوي خلال تحدي الدقيقة الواحدة أمام لجنة تحكيم برنامج "الفرصة" إن مصر بها أكثر من مليون وحدة سكنية وأزمة السكن الحقيقية هي توفر العقار، لكن الحصول عليه صعب.

وأكد أن التمويل العقاري هو الحل الأمثل، لكن هناك فجوة كبيرة في منظومة التمويل العقاري في مصر، وهي فقدان حلقة الوصل بين البائع والمشتري من جهة وجهة التمويل.

وأضاف: "من هنا جاءت فكرة بيت مصر، لتوفير العقار والتمويل العقاري المطلوب وتحقيق تواصل بين المشتري والبائع وجهة التمويل أونلاين من خلال الموقع الإلكتروني أو الأبليكيشن، تقدر تختار المنطقة والقسط الشهري".

المتسابق طارق الغمراوي لـ"الفرصة": تواصلنا مع 5 آلاف عميل ونفذنا 40 عملية تمويل عقاري

واستكمل: "بدأنا من سنة واحدة فقط وحصلنا على رخصة وساطة التمويل العقاري من الهيئة العامة للرقابة المالية، وتواصلنا مع 5 آلاف عميل ونفذنا بالفعل 40 عملية تمويل عقاري مع أكبر البنوك في مصر".

"الفرصة" مع لميس الحديدي هي أكبر مسابقة تليفزيونية على الشاشات العربية للشركات الناشئة، وقد تخرج منه منذ 2017 عدد من أبرز الشركات الناشئة المصرية والتي كان البرنامج نقطة تحول مهمة في مسيرتها، منها سويفل وهوايا ومزارع وثاندر وموني فيلوز وشفاء.

"الفرصة" مع لميس الحديدي أكبر مسابقة تليفزيونية للشركات الناشئة على الشاشات العربية ويذاع كل أربعاء في التاسعة مساء على قناة "ON".