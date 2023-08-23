الأربعاء 23 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الفرصة".. مؤسس شركة "توريدات": نعمل فى مجال التشطيب بأسعار تنافسية وجودة عالية

توريدات
توريدات

عرض المتسابق شهاب الفحل، شريك مؤسس في شركة "توريدات دوت كوم"، فكرة مشروعه الاستثماري أمام لجنة تحكيم برنامج "الفرصة".

وقال خلال تحدي الدقيقة الواحدة أمام لجنة التحكيم، إن توريدات دوت كوم أول منصة شاملة لاحتياجات الشركات الصغيرة المتوسطة، متابعًا: "بدأنا بمجال المقاولات كبداية لسببين الأول أن حجم السوق كبير جدًا يُقدر بـ40 مليار دولار، والسبب الثاني هو أن حجم السوق القابلة للخدمة 6.6 مليار دولار".

وأضاف أن عملية تشطيب المنازل عملية مرهقة جدًا وشراء المواد المتعلقة بها ليس سهلًا على الناس كلها ومن جاءت فكرة توريدات.

وتابع: "نقدم للعملاء أسعارًا تنافسية جدًا وثابتة بالإضافة إلى تميزنا بمنتجات أصلية بجودة عالية ليست موجودة في الأسواق التقليدية".

واستكمل: "نقدم خدمة خالية تمامًا من المتاعب بداية من الطلب حتى الاستلام وطرق الدفع المختلفة، بدأنا بالكهرباء والدهانات والتكييفات والسباكة، ووصلنا لحجم أعمال خلال 10 أشهر فقط إلى 2.7 مليون دولار".

الفرصة برنامج الفرصة الفرصة مع لميس الحديدي شركة توريدات دوت كوم شركة توريدات توريدات تشطيب المنازل

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