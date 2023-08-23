تقارير كورية: جيونبوك يرحب بانتقال سوزا إلى الأهلي

شهدت الساعات القليلة الماضية، تطورات جديدة في مفاوضات النادي الأهلي مع البرازيلي جوستافو سوزا مهاجم فريق جيونبوك هيونداي الكوري الجنوبي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وارتبط اسم المهاجم البرازيلي بالانتقال إلى النادي الأهلي الذي يسعى لتدعيم هجومه بضم صفقة جديدة قبل انتهاء فترة الانتقالات.

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صحيفة كورية: موقف جيونبوك من بيع جوستافو سوزا قد تغير

كشفت صحيفة "nate sports" الكورية الجنوبية، أن موقف نادي جيونبوك هيونداي قد تغير تمامًا وتدرس إدارة النادي في الوقت الراهن، الموافقة على رحيل المهاجم البرازيلي الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

وأكدت الصحيفة الكورية، أن اللاعب بات من المتوقع للغاية انتقاله للنادي الأهلي في ظل اهتمام المارد الأحمر بضمه خلال هذا الصيف.

وأشارت إلى تراجع أداء سوزا وزميله هابا سيلفا وأندريه لويس، حيث يشكل الثلاثي خط هجوم الفريق الكوري، الأمر الذي جعل إدارة النادي تدرس بقوة عرضهم للبيع خلال الساعات القليلة المقبلة.

وسجل البرازيلي 8 أهداف وصنع 4 تمريرات حاسمة في 34 مباراة خاضها رفقة جيونبوك هيونداي خلال الموسم الماضي.

وأحرز هدفين فقط في 22 مباراة خاضها مع الفريق الكوري هذا الموسم.

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سوزا يرغب في الانتقال إلى الأهلي

يرغب المهاجم البرازيلي في الانتقال إلى النادي الأهلي، وهو ما جعل إدارة جيونبوك هيونداي تتراجع عن رفض العرض الأحمر.

وتحاول إدارة النادي الكوري الجنوبي، إقناع مدرب الفريق بالموافقة على رحيل البرازيلي إلى النادي الأهلي خلال الساعات المقبلة.

وكانت إدارة الكرة بالنادي الأهلي قد استجابت لطلب مارسيل كولر المدير الفني للفريق الذي يرغب في ضم مهاجم جديد؛ لتعويض رحيل محمد شريف إلى الخليج السعودي.

