آخر تطورات مفاوضات الأهلى لضم سوزا فى الميركاتو

اقترب مسئولو نادي الأهلي من إتمام التعاقد مع البرازيلى جوستافو سوزا مهاجم فريق جيونبوك الكوري خلال فترة الميركاتو الجاري بناء على توصية السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول.

وكشف مصدر مسئول عن أن إدارة الكرة بنادي الأهلي استجابت لطلب المدير الفني لحسم الصفقة بعد رحيل محمد شريف إلي الخليج السعودي في الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضاف المصدر أن إدارة الأهلي قامت برفع العرض المالى إلى مليون دولار نظير الحصول على خدمات اللاعب، وهو ما يزيد من فرص ضم المهاجم البرازيلي بعد موافقة الفريق الكوري علي العرض بدلا من رحيله مجانا في شهر ديسمبر المقبل.

رغبة سوزا تحسم انتقاله للأهلي

وأشار المصدر إلي أن رغبة سوزا نفسه في خوض التجربة الاحترافية داخل القلعة الحمراء ساهمت بشكل كبير في تراجع إدارة جيونبوك الكوري عن رفض العرض الأحمر وقد تشهد الساعات القليلة القادمة إتمام الصفقة لصالح الأهلي.

وأوضح المصدرأن إدارة الأهلى برئاسة محمود الخطيب أنهت اتفاقها مع الجزائرى أحمد قندوسى لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى للخروج على سبيل الإعارة لمدة موسم خلال الميركاتو الجاري وبات قريباً للغاية من سيراميكا، على أن يتحمل الأهلى جزءا من مستحقاته من أجل ضم سوزا.

ومن المقرر أن يعود الفريق الأول بنادي الأهلي لاستئناف تدريباته، حيث يخضع اللاعبون لفحوصات وقياسات طبية يومى 24 و25 استعدادا للموسم الجديد.

في السياق ذاته، وافقت إدارة نادى الأهلى على رحيل عبدالله البستنجى مدافع فريق الناشئين مواليد 2005 الذى تم تصعيده مؤخراً للفريق الأول لكرة القدم إلى نادى سموحة بنظام الإعارة لمدة موسمين بقرار من مارسيل كولر المدير الفني.

وقام اللاعب بتمديد تعاقده لمدة أربعة مواسم قبل أن يوقع على عقود الإعارة إلى سموحة لمدة موسمين وينتظم اللاعب فى تدريبات فريقه الجديد اليوم بعد الحصول على إذن من قطاع الناشئين ومدربه علاء عبده.