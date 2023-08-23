الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أين كان بوتين لحظة تحطم طائرة قائد فاجنر؟.. تقارير روسية تُجيب

بوتين
بوتين

أفادت وسائل اعلام محلية، اليوم الاربعاء، ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان حاضرا في حفل موسيقي للجيش لحظة تحطم الطائرة التابعة لقائد فاجنر، وفق نبأ عاجل نقلته قناة العربية الأخبارية. 

وتحطمت طائرة خاصة تابعة لمجموعة فاجنر في طريقها من موسكو إلى سان بطرسبرج، حيث قال المسئولون إن رئيس الشركة، يفجيني بريجوجين، كان واحدًا من 10 أشخاص على قائمة الركاب.

تحطمت طائرته اليوم.. من هو قائد فاجنر يفجيني بريجوجين؟.. للمزيد 

 

وقالت الخدمة الصحفية لوزارة الطوارئ في بيان لها: “تحطمت طائرة خاصة من طراز إمبراير ليجاسي خارج منطقة كوزينكينو المأهولة بالسكان في منطقة تفير، وكان على متنها 10 أشخاص، من بينهم 3 من أفراد الطاقم”. ووفقا للتقارير الأولية، قُتل جميع من كانوا على متنها. 

قائمة الركاب بالطائرة 

وأضافت الوكالة الفيدرالية للنقل الجوي في روسيا، أنه وفقًا لقائمة الركاب، تم إدراج الاسم الأول والأخير ليفغيني بريغوجين".

ومع ذلك، لم يكن هناك تأكيد على أن بريجوجين كان على متن الطائرة.

وأفادت تقارير بأن الوكالة الفيدرالية للنقل الجوي في روسيا، بدأت تحقيقًا في حادث تحطم الطائرة الذي وقع في منطقة تفير وفقًا لوكالة أنباء تاس الروسية.

وأفادت أنه تم إدراج “بريجوجين” في قائمة ركاب الرحلة المنكوبة.

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"القاهرة الإخبارية": أصابع الاتهام تشير إلى روسيا فى مقتل قائد فاجنر

وقال مسئولو الطوارئ الروس إن طائرة رجال أعمال كانت في طريقها من موسكو إلى سان بطرسبرج تحطمت يوم الأربعاء، مما أسفر عن مقتل جميع الأشخاص العشرة الذين كانوا على متنها.

وقالت خدمات الاستجابة للطوارئ لوكالة تاس إنه تم العثور على أربع جثث، وبحسب ما ورد اشتعلت النيران في الطائرة بعد اصطدامها بالأرض واحترقت، لقد كانت في الرحلة أقل من 30 دقيقة.

وذكرت تقارير إعلامية غير مؤكدة أن الطائرة مملوكة لبريجوجين، مؤسس شركة فاغنر العسكرية الخاصة.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان رئيس فاجنر قد استقل الطائرة.

قاجنر بوتين تحطم الطائرة حفل موسيقي

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