الأربعاء 23 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: تأييد "مستقبل وطن" للرئيس السيسى لاستكمال مسيرة الإنجازات

النائب محمد صبرى
النائب محمد صبرى

قال محمد صبري، أمين الشئون البرلمانية المركزية بحزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، إن إعلان الحزب عن تأييده للرئيس عبدالفتاح السيسي بخوض الانتخابات الرئاسية القادمة كنتيجة للإنجازات التي حققها الرئيس والتي أسهمت بشكل فاعل في تقدم مصر وتحقيق تطلعات الشعب المصري.

وأضاف صبري، في تصريحات اليوم، أنه على مدى السنوات السابقة قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي جهودًا استثنائية لتعزيز التنمية الشاملة في مصر وتحسين حياة المواطنين، مُؤكدًا أن الدولة المصرية في عهد السيسي حققت تقدمًا كبيرًا في مجالات عدة، بما في ذلك الاقتصاد والبنية التحتية والتعليم والصحة والصناعة، بالإضافة إلى تعزيز الأمن والاستقرار، وكذلك استرجاع مصر لريادتها على الساحة الإقليمية والدولية كما كانت في السابق، بل أصبحت أفضل عما كانت عليه.

كما أكد أمين الشئون البرلمانية المركزية بحزب مستقبل وطن أن تأييد السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة يأتي بناءً على الثقة الكبيرة في قيادته الحكيمة والرشيدة ورؤيته القوية لتحقيق مستقبل أفضل لمصر، مُذكرًا أن كل طوائف الشعب المصري يقدر جهوده المُستمرة في مواجهة التحديات وتحقيق التقدم المستدام في جميع المجالات، حيث شهدت مصر تحسنًا كبيرًا في الأداء الاقتصادي خلال فترة حكم الرئيس السيسي، وتم تنفيذ إصلاحات هيكلية مهمة لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، ما أدى إلى زيادة النمو الاقتصادي وتحسين مؤشرات الاستقرار المالي، وكذلك تم تحديث وتطوير نظام التعليم في مصر لتلبية احتياجات المجتمع والسوق العمل بتعزيز البحث العلمي وتطوير مهارات الطلاب وتحسين جودة التعليم بشكل عام، بالإضافة إلى نجاح الحكومة المصرية بقيادة الرئيس السيسي في تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد بمجابهة ومكافحة الإرهاب والتطرف بفعالية، مما أسهم في إعادة بناء الثقة وجذب الاستثمارات الأجنبية.

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برلماني: إنجازات 10 سنوات وراء دعم «مستقبل وطن لإعادة انتخاب الرئيس السيسي

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عضو "برلمانية مستقبل وطن" يكشف أسباب دعم الحزب للرئيس السيسي

تطور كبير في قطاع الصحة بمصر خلال فترة حكم الرئيس السيسي

وتابع "شهد قطاع الصحة في مصر تطورًا كبيرًا خلال فترة حكم الرئيس السيسي وتم توسع الخدمات الصحية وتحسين جودة الخدمات الطبية وتطوير البنية التحتية الصحية والقضاء على ڤيروس سي"، مذكرًا أنه تم تنفيذ عدد كبير من مشاريع البنية التحتية في مصر بما في ذلك توسع شبكة النقل والمواصلات وتحسين البنية التحتية للمياه والصرف الصحي والتي أسهمت في تحسين جودة الحياة وتوفير فرص عمل جديدة.

حزب مستقبل وطن مجلس الشيوخ الرئيس السيسي البرلمانية مصر الامن

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