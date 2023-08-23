الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

هند رشاد: الرئيس السيسى حقق الكثير من الإنجازات

النائبة هند رشاد
النائبة هند رشاد

قالت النائبة هند رشاد، أمين  سر لجنة  الثقافة  والإعلام  بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى حقق الكثير من الإنجازات لمصر في المجالات كافة رغم التحديات والصعوبات التي واجهت الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، وننتظر منه المزيد من الإنجازات.

وأبدت النائبة هند رشاد، في بيان لها اليوم تأييدها المطلق لما تضمنه بيان حزب مستقبل وطن، وإعلان الحزب دعمه للرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة، لتحقيق تطلعات الشعب المصري ومواصلة مسيرة العطاء.

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مستقبل وطن يعلن دعم الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة

وأضافت رشاد: "جميعنا نؤيد ترشيح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة من أجل الحفاظ على الإنجازات التي تحققت في مصر على مدار 10 سنوات سابقة في جميع قطاعات الدولة".

الرئيس السيسي حقق الأمن والاستقرار

وتابعت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن مصر نجحت تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبتكاتف اﻟﺷﻌب ورﺟﺎل اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ واﻟﺷرطﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻹرھﺎب وﺗﺣﻘﯾق اﻷﻣن واﻻﺳﺗﻘرار والتنمية في كافة ربوع الوطن.

جدير بالذكر أن حزب مستقبل وطن، أعلن فى بيان اليوم الأربعاء، عن تأييده ودعمه ﺗرﺷﺢ اﻟرﺋﯾس ﻋﺑداﻟﻔﺗﺎح اﻟﺳﯾﺳﻲ ﻟﺧوض ﻏﻣﺎر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ.

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قيادى بـ«مستقبل وطن»: ندعم السيسى فى الانتخابات الرئاسية لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة

النائبة هند رشاد لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب حزب مستقبل وطن دعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية

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