اعتماد لائحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة بـ"تجارة طنطا"

أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، عن موافقة لجنة قطاع الدراسات التجارية بالمجلس الأعلي للجامعات علي إعتماد اللائحة الداخلية لكلية التجارة لمرحلة الدراسات العليا، بنظام الساعات المعتمدة لشعبة الدراسة باللغة العربية واللغة الانجليزية، بالإضافة إلى استحداث برنامج الدراسات العليا، لنظم المعلومات الإدارية “PBIS”.

‎أضاف الدكتور محمود ذكى ، أن الجامعة تحرص على تطوير اللوائح الدراسية لبرامج البكالوريوس والدراسات العليا بجميع كلياتها، وفقاُ للمعايير الدولية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولي، ومواكبة المستجدات العالمية في طرق وأساليب التدريس الحديثة، مقدماً التهنئة لجميع منسوبي كلية التجارة بالجامعة مشيرًا إلى أن ذلك يعد خطوة متميزة لتحقيق جودة التعليم بالدراسات العليا بالكلية.

من جانبه أوضح الدكتور هاني الشامي عميد كلية التجارة أنه تم تطوير اللائحة الجديدة لتعمل بنظام الساعات المعتمدة وتضمينها مقررات دراسية جديدة لتواكب أحدث اللوائح التخصصية الاكاديميةوفقا للمعايير الدولية، وبما يتيح للطلاب الحرية فى اختيار المقررات الدراسية، والتخرج بعد اجتياز عدداً من المقررات الدراسية، طبقا للحد الأدنى من الساعات المعتمدة التى تحددها اللائحة.

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‎وفى سياق متصل، استقبلت كلية العلوم بجامعة طنطا، اليوم، الأطفال المشاركين ببرنامج جامعة الطفل ضمن فعاليات المرحلة السادسة تحت شعار " أطفال علماء لمستقبل أفضل" بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية، والدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمةً المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق مصطفى عميد الكلية، والدكتور نهال عاطف وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبدالله خضر رئيس قسم الكيمياء ومنسق جامعة الطفل بجامعة طنطا.