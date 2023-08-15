الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة طنطا يفتتح معامل رقمية جديدة بكلية التجارة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

افتتح الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، اليوم الثلاثاء، معامل جديدة ببرنامج نظم المعلومات الإدارية (شعبة اللغة الانجليزية) BIS داخل كلية التجارة بطاقة استيعابية 90 جهازًا.

شارك في الافتتاح كل من الدكتور هاني الشامي، عميد الكلية والدكتور طارق رضوان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتورة دينا عبد الهادي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أسامة بدر  رئيس قسم الاقتصاد بالكلية.

وأشاد الدكتور محمود ذكي خلال زيارته بأعمال التجديد والتطوير التي تشهدها الكلية ورفع الطاقة الاستيعابية وكفاءة المنظومة التعليمية، موضحًا أن المعامل الجديدة تتيح تقديم تدريبات عملية للطلاب على برامج التصميم الجرافيكي والبرمجة الحوسبية وإدارة الشبكات والتي تعتبر إضافة متميزة لخريجي برنامج نظم المعلومات الادارية وتمنحهم ميزة تنافسية في سوق العمل بعد التخرج، موجها الشكر لإدارة الكلية، مؤكدًا أن الانجازات التي تتم داخل كليات الجامعة تستهدف تحسين الخدمات التعليمية وتدعيم الجوانب المعرفية والمهارية لدى طلاب الجامعة مع توفير الامكانات المادية والبشرية اللازمة.

كما افتتح الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، قاعة مجلس الكلية بكلية الهندسة جامعة طنطا وقاعة السينمار والمكاتب الإدارية بالمبنى الرئيسي، بحضور الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد نصر عميد كلية الهندسة والدكتور مصطفى الصواف وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ياسر السمدونى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة ولاء نور القائم بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وخلال الجولة، ترأس “ذكي” اجتماع مجلس الكلية، والذي ناقش خطة الكلية في الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد، موجها التهنئة لبدء استقبال الطلاب ببرنامجي الهندسة الطبية الحيوية والذكاء الاصطناعي، مؤكداً على أهميتهما لربط الخريجين بسوق العمل باعتبارهما برامج بينية متخصصة مستحدثة تواكب احتياجات سوق العمل محليا ودوليا.

وأضاف أن الجامعة تسعى لتوجيه الأبحاث التطبيقية لدعم الاقتصاد الوطني وتوطين التكنولوجيات الحديثة والمتطورة، مشدداً على ضرورة تبني الأفكار المبتكرة للطلاب والباحثين من منسوبي الجامعة لدعم الاقتصاد القومي وتنفيذ  أهداف  رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة والعمل على تحويل المعرفة إلى اقتصاد ومشروعات قابلة للتنفيذ من خلال مخرجات أكاديمية وبحثية متميزة.

كما حرص رئيس الجامعة على الاجتماع بعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية للتعرف على أهم الاحتياجات والخطط المستقبلية للتطوير في المحاور المادية والبحثية، والاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم الفردية والمؤسسية، ووعد الدكتور محمود ذكي خلال الاجتماع بتلبية كافة الاحتياجات في ضوء الامكانات المتاحة واللوائح المنظمة وتقديم كافة سبل الدعم لأعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة.

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