الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إعادة فتح باب الترشح لمنصب العميد بكلية الحقوق بطنطا

جامعة طنطا
جامعة طنطا

ترأس الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا اليوم، الجلسة الثامنة لعام 2023 لمجلس كلية الحقوق بحضور الدكتور مصطفى أبو عمرو عميد الكلية والدكتور حسن محمد أحمد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رمزي الشيخ وكيل الكلية للدراسات العليا، والدكتور مدحت إبراهيم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورؤساء الأقسام العلمية والأساتذة أعضاء المجلس.

أعرب الدكتور محمود زكي عن سعادته بحضور  مجلس كلية الحقوق لما تزخر به  الكلية من كوادر متميزة على المستويات الأكاديمية والادارية والمجتمعية، مشيداً بالمشاركة الفاعلة للكلية في إدارة المنظومة القانونية بالجامعة، مؤكداً على دعمه الكامل للكلية وحرصه على دعم أعضاء هيئة التدريس واتخاذ قرارات جديدة وكافة الإجراءات الإدارية لضمان تنفيذ الخطة الخمسية للتعينات والتكليفات وتعويض النقص في أعداد أعضاء الهيئة المعاونة.

أضاف رئيس الجامعة أنه سيتم إعادة فتح باب الترشيح لعمادة الكلية طبقاً للأخطار الموجه للجامعة من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، متمنياً أن يشهد فتح باب الترشيح مشاركة إيجابية لتحقيق الاستقرار كركيزة رئيسية لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للكلية، موجها أعضاء هيئة التدريس بالكلية بدعم أعضاء الهيئة المعاونة في أبحاثهم ورسائلهم العملية اللازمة لترقيتهم في مساراتهم المهنية الأكاديمية، ومشددًا على وجود آليات واضحة ومعلنة لتحقيق الشفافية في جميع القرارات والإجراءات التي تتخذها الجامعة لتراعي بالمقام الأول تحقيق الصالح العام للكليات والجامعة في إطار منظومة الحوكمة المؤسسية المالية والإدارية والمعرفية التي تنفذها الجامعة مشيرًا إلى أهمية مكانة الجامعة وسمعتها الأكاديمية كخامس جامعة من حيث تاريخ الإنشاء.

ومن جانبه رحب الدكتور مصطفى أبو عمرو في بداية الجلسة بالدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، مؤكدًا على دعم إدارة الجامعة الكامل للكلية ومنسوبيها، مقدمًا الشكر على التعاون المثمر والفعال بين الكلية والجامعة، ومثمنًا القرارات والإجراءات التي اتخذها رئيس الجامعة لدعم أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة بالكلية.

رئيس جامعة طنطا يترأس اجتماع مجلس كلية الحقوق ويعلن عن اعادة فتح باب الترشح لعمادة الكلية إدارة المنظومة أعضاء المجلس الأقسام العلمية التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود ذكى باب الترشيح المنظومة القانونية تحقيق الاستقرار كلية الحقوق كوادر متميزة

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