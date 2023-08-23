الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رابطة الأندية: زيزو أفضل جناح أيمن فى الدورى

زيزو
زيزو

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن فوز أحمد سيد زيزو، الجناح الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أفضل جناح أيمن في الموسم المنقضي 2022-2023 بتصويت الجماهير.

وتنظم رابطة الأندية المصرية المحترفة، استفتاءات لاختيار أفضل لاعبين في الموسم المنقضي بمختلف المراكز داخل الملعب.

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زيزو يواصل التألق في الدوري

قدم زيزو مستويات مميزة في بطولة الدوري مع نادي الزمالك، رغم خسارة الفارس الأبيض اللقب واحتلاله المركز الثالث.

زيزو الذي أنهى الموسم في المركز الثاني بجدول هدافي الدوري، سجل 13 هدفًا وصنع مثلها ليساهم في 26 هدفًا خلال 34 مباراة بالبطولة.

وعلى مدار الموسم، شارك في 46 مباراة سجل خلالها 22 هدفًا وصنع 18 هدفًا ليساهم في 40 هدفًا سجلها الفريق الأبيض.

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المدير التنفيذي بنادي الزمالك: زيزو لن يرحل

وفي سياق آخر، أكد حسن موسى، المدير التنفيذي الجديد لنادي الزمالك، على حسم بقاء أحمد سيد زيزو في صفوف الفريق خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأشار إلى أن اللجنة الثلاثية التي تدير نادي الزمالك اتخذت خطوات مهمة للغاية في ملف فريق الكرة بالنادي.

وأوضح أنه قد تم حل أزمة أحمد سيد زيزو بنسبة 90%.

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