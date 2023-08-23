قبل ساعات.. التفاصيل الأخيرة لاستعدادات مهرجان الدراما بالعلمين

يواصل طاقم عمل نقابة المهن التمثيلية ولجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدراما وضع اللمسات النهائية على الدورة الثانية من المهرجان الذي يقام بمدينة العلمين الجديدة، على هامش مهرجان العلمين الجديدة، غدًا الخميس، في السابعة مساءً.

تفاصيل حفل مهرجان الدراما بالعلمين

تعمل نقابة المهن التمثيلية على التواصل مع نجوم الفن المصري للتواجد في الحفل، حيث من المتوقع أن يشهد الحفل تواجد أكبر عدد من نجوم الصف الأول وخاصة المتنافسين على الجوائز ولم تعلن اللجنة المنظمة للحفل عن الفائزين قبل الحفل وسيتفاجأ الفنانون بأصحاب المراكز الأولى الفائزة أمام الجميع، وهو ما رحب به الكثير من النجوم.

فريق عالي الجودة من محترفي الألعاب النارية



كان قد انتهى فريق المؤثرات البصرية والألعاب النارية من تصميم وبروفات العروض، خاصة أن الحفل لن يقام في قاعة مغلقة مثل العام الماضي وستكون أجواؤه مناسبة تمامًا لمهرجان العلمين، كما سيتم الاحتفاء بعدد كبير من أبطال الدراما المصرية الذين قدموا إسهامات وصلت للعالم العربي وجعلت الدراما العربية الرقم الصعب في المعادلة وصاحبة التأثير الأقوى في المنطقة.

التجهيزات الأخيرة لقناة دي إم سي

تقوم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالبروفات النهائية لنقل حفل المهرجان على الهواء مباشرة على شبكة قنوات دي إم سي، من خلال شبكة من المذيعات على السجادة الحمراء قبل الحفل وبعده، بالإضافة إلى نقل الحفل نفسه ومن المقرر أن تنقل الفعاليات بأحدث التقنيات من خلال وحدة إذاعة خارجية ضخمة ستكون متواجدة بكافة الإمكانات لنقل صورة رائع ومبهرة وستستعين بكاميرا الدرون الطائرة وعدد كبير من الكاميرات لنقل كل الفعاليات.



يأتي تنظيم الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، في إطار سعي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية- الشريك الاستراتيجي للمهرجان- بالتعاون مع نقابة المهن التمثيلية وشركة كاونسل ماسترز المسئولة عن تشغيل المشروع التجاري الأضخم بالعلمين الجديدة (نورث سكوير مول) وذلك لتحفيز الإبداع وتنمية صناعة الإنتاج الفني، وتعزيز دور الدراما التنويري في تشكيل وعي المجتمع بأبرز القضايا وتعزيز القيم الإنسانية، إضافة إلى تكريم أفضل الفنانين عن أعمالهم خلال موسم 2023.